Denizlispor, Bursaspor maçından mutlak galibiyet bekliyor

Denizlispor, Bursaspor maçından mutlak galibiyet bekliyorRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, 5 Aralık Pazar günü sahasında konuk edeceği Bursaspor maçından mutlak galibiyetle çıkmak istiyor. Başkan Mehmet Uz, kritik maç için taraftarı destek olmaya çağırdı.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Uz, ligde oynadıkları maçlardan şimdiye kadar 15 puan topladıklarını, amaçlarının ligde kalmak olduğunu söyledi. Denizlispor´un geleceğini düşünerek hareket ettiklerini belirten Uz, "Mantıklı işler yaparak, taraftar, basın, siyasetle iş birliği yaparak bu takımı ileriye götürmek için çalışıyoruz. Kazanmak istediğimiz maçları kaybediyoruz. Alınması zor maçları da kazanıyoruz. Bu ligde en alttaki 4 takım en üstteki dört takımı yenebilecek güçte olduğunu bu hafta gördük. Önceliğimiz takımın yerini sabitlemek. Alttan yukarıya doğru çıkarak ortalarda yerimizi sabitlemek gerekiyor. Bir kere düşme hattından ayrılmamız gerekiyor. Böyle bir ligde kesinlikle ayaklarımızın yere basması gerektiğine inanıyorum. Ben de en iyi puanları almamızı istiyorum. Maalesef şartlar yerinde değil. İnşallah bu 15 puanımızı en yakın zamanda istediğimiz yere getirirsek bu takım rahat olacak. Şuandaki performansımızın hiçbirini yansıtamadık. Bundan sonra bunu toparlayacağız" dedi.

Bursaspor maçının önemli olduğunun altını çizen Uz, "Öncelikli olarak hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Her maçı ligde kalma ve şampiyon olma hedefiyle oynamaya çalışıyoruz. Burada en büyük destek taraftardan geliyor. Bizim Bursaspor maçını kesinlikle almamız gerekiyor. Bu takım hepimizin. Kadın, erkek, çocuk bütün taraftarımızı Bursaspor maçında takımımızı destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

`HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK´

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur´daki Galatasaray eşleşmesine de değinen Uz, "Galatasaray hem Türkiye´de hem de Avrupa´da hedefe koşan bir takım. Bizim de ligde ve kupada hedeflerimiz var. Centilmence bir maç geçmesini diliyorum. Mutlu oldum. Sonuçta ligde her takım her takımı yenebiliyor. Galatasaray güçlü ve başarılı bir takım olabilir. Ama biz sonuçta Denizlispor´uz. Sahada yendiğimiz günlerimiz var. İki takıma da başarılar diliyorum ama öncelikle Denizlisporumuz´a diliyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Uz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-12-03 15:21:08



