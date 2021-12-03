Halk Eğitimden engelli bireylere özel kısa film Halk Eğitim kursiyerlerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel kısa film

Denizli Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi drama eğitmenleri, kursiyerlerle birlikte 3 Aralık engelliler farkındalık günü nedeniyle kısa film çekti. Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan işitme ve yürüme engelli bir bireyin dışarda gezerken başından geçen olayların anlatıldığı kısa film büyük beğeni topladı.

Senaryosunu Halk Eğitim Merkezi drama eğitmenlerinin yazdığı kısa filim 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel çekildi. Kısa filmde oynayan kız çocuğunun yürüme engellisi ağabeysini dışarda gezdirirken kaldırım üzerinde bulunan arabayı geçmeye çalışıyor. Küçük kızın tekerlekli sandalye ile arabayı geçmeye çalışması sonucu dengesini kaybediyor. Kız çocuğun yoldan geçen arabaları durdurup yardım istiyor. Yere düşen engelli bireyin yaşadığı sıkıntıları anlatan kısa filimde yol üzerindeki araçların engelli bireylere yaşattığı zorluklara dikkat çekiyor.

Filmin sonunda ise, "Her canlının yaşama hakkı vardır. Fark ederek saygı göstererek yaşamalıyız. İnsanın insanlığı o zaman olur" şeklinde mesajlar verildi.

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