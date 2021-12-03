Denizli Müftülüğü ‘Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturdu

Denizli İl Müftülüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle işaret diliyle bir farkındalık videosu hazırladı.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin yer aldığı ve işaret diliyle farkındalık oluşturdu.



“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Müftü Aşık, “Bu hafta boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Hem salon programları hem de sosyal medya üzerinden programlarımız olacaktır, tüm vatandaşları programlarımıza bekliyoruz. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

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