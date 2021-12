Denizli'ye engelsiz spor ve yaşam merkezi geliyor Başkan Zolan’dan Dünya Engelliler Günü'ne özel müjde

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde Denizlililere çok özel bir müjde veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ni kente kazandıracaklarını açıkladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli programlar düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Burada engelliler adına bir basın açıklaması yapan Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Altun, "3 Aralık, engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek, daha iyi anlayabilmek adına belirlenmiş bir farkındalık günüdür. Engelli insanlarımız ve aileleri sadece bir gün değil, hayatı boyunca bir şekilde sizlerle beraberdir. Engeller hep beraber aşılmalıdır "dedi. Basın açıklamasının ardından "Engelsiz bir dünya" sloganı ile güvercin uçurtma etkinliği yapıldı. Katılımcılar çok sayıda güvercini gökyüzüne bıraktı. Daha sonra Denizli Valiliği önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde bir kortej düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile birlikte engellilere yönelik eğitim veren okul öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ile vosvos ve ofroad gönüllüleri araçlarıyla yürüyüşe eşlik etti.



Öğrencilerden muhteşem performans

Renkli görüntülere sahne olan kortejin ardından ise Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda özel okul öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının performanslarını sergilediği bir etkinlik gerçekleştirildi. Buradaki programa Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve çok sayıda davetli katıldı. İşaret dili ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu, Polis Amca Eğitim Uygulama Okulu, İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Eğitim Uygulama Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Başak Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı muhteşem performanslar ayakta alkışlandı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, tarihe not düşmek adına özel gereksinimli bireylere hizmet veren STK ve gönüllülerine şükran belgesi hazırladıklarını belirterek, destekleri için her birine yürekten teşekkür etti.



"Onlar için ne yapsak az"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, özel çocukların hazırladıkları performansların takdire şayan olduğunu belirterek, her birini kutladı. Başkan Zolan, “Onlar için ne yapsak azdır. Onların önlerindeki engelleri kaldırarak, mutlu ve mesut olmaları için gayret ediyoruz” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin kurulduğu günden itibaren birçok güzelliklere imza attığını söyleyen Başkan Zolan, “Engelli annesi, babası, kardeşi olmak kolay değil. Şükranlarımı sunuyorum. Allah’ım sizlere güç kuvvet versin. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Denizli’ye Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Zolan, “Hayırlı olsun. Projesi bitmek üzere, yapımına en yakın zamanda başlayacağız. Birlikte el ele verdiğimiz zaman, kaldıramayacağımız hiçbir engel yoktur” ifadelerini kullandı.



Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerindeki temel amacın farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın önlerindeki engellerini kaldırmak hepimizin boynumuzun borcu. Devletimiz engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve önündeki engelleri kaldırmak adına çok önemli çalışmalara imza atmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin özel gereksinimli bireylere hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında görev almış üye ve gönüllülere şükran belgesi takdimi protokol üyeleri tarafından yapıldı.

