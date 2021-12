El emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlıyor Emine Teyze ekmeğini örgüleri satarak kazanıyor

Denizli’de yaşayan 75 yaşındaki Emine Özel, ilerleyen yaşına rağmen el emeği göz nuru ürünlerini sokak ve caddelerde açtığı ufak tezgahında satarak evinin geçimini sağlıyor.



Denizli’nin Kaleiçi çarşısında 75 yaşındaki Emine Özel, el emeği göz nuru olan patikleri satarak yaşamını sürdürüyor. Özel, her gün sabah erken saatlerde ufak tezgahını açıyor. Tezgahında el işi ile yapılan patik, başörtüsü gibi benzer ürünleri satıyor. 75 yaşında olmasına rağmen evinin tüm yükünü sırtlanan Özel'in çoğunlukla kendisinin ördüğü ürünlere ev hanımları ilgi gösteriyor. Yaşından dolayı çalışması çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdir ediliyor. Genç yaşından beri sürekli çalıştığını belirten Özel, hayatta kolay bir iş olmadığını anlattı. Herkesin gayret edip çalışması gerektiğini söyleyen Özel, sattığı ürünlerinin bazılarının 80 yaşında yaşlı kadının yaptığına dikkat çekti. Özel, her gencin çalışması gerektiğini, kolay bir iş bulunmadığını ifade ederek, gençlere tavsiyede bulundu..



“Elimdeki patiği ören kadın 80 yaşında”

15 yıl pazarcılık yaptığı, yine bu sayede emekli olduktan sonra bırakıp geçinmek için el emeği ürünleri sattığını söyleyen Emine Özel, işini sevdiğini ama zor olduğunu söyledi. Özel, “Biz bu işe başlayalı 25 sene oldu. 15 sene pazarcılık yaptım. Daha sonra emekli olunca pazarlığı bıraktım. Ben buraya sepetim ve poşetimin içindeki örgüleri alıp, burada satıyorum. Üç beş kuruş için uğraşıyorum. Allah ne verdiyse geçinmek için çalışmak zorundayız. Burada sattığım ürünler hepsi el emeği göz nurudur. Böyle güzel ürünleri almak isteyenler gelip burada alır. Tabi zor olmayan bir iş yok. Çalışırsan her şey kolay olur. Çalışma gayretiyle her şey olur. Kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapıyorum. Herkes çalışması gerekiyor. Bunları yapan kadınlar var. Bu elimdeki patiği ören kadın 80 yaşında bulunuyor. Buradaki birçok ürün o kadının el emeğidir. Çalışan para kazanır. İhtiyacını görüp, kimseye muhtaç olmaz” diye konuştu.

