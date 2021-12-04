El emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlıyor Emine Teyze ekmeğini örgüleri satarak kazanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlıyor Emine Teyze ekmeğini örgüleri satarak kazanıyor

İHA

El emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlıyor Emine Teyze ekmeğini örgüleri satarak kazanıyor

Denizli’de yaşayan 75 yaşındaki Emine Özel, ilerleyen yaşına rağmen el emeği göz nuru ürünlerini sokak ve caddelerde açtığı ufak tezgahında satarak evinin geçimini sağlıyor.

Denizli’nin Kaleiçi çarşısında 75 yaşındaki Emine Özel, el emeği göz nuru olan patikleri satarak yaşamını sürdürüyor. Özel, her gün sabah erken saatlerde ufak tezgahını açıyor. Tezgahında el işi ile yapılan patik, başörtüsü gibi benzer ürünleri satıyor. 75 yaşında olmasına rağmen evinin tüm yükünü sırtlanan Özel'in çoğunlukla kendisinin ördüğü ürünlere ev hanımları ilgi gösteriyor. Yaşından dolayı çalışması çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdir ediliyor. Genç yaşından beri sürekli çalıştığını belirten Özel, hayatta kolay bir iş olmadığını anlattı. Herkesin gayret edip çalışması gerektiğini söyleyen Özel, sattığı ürünlerinin bazılarının 80 yaşında yaşlı kadının yaptığına dikkat çekti. Özel, her gencin çalışması gerektiğini, kolay bir iş bulunmadığını ifade ederek, gençlere tavsiyede bulundu..

“Elimdeki patiği ören kadın 80 yaşında”
15 yıl pazarcılık yaptığı, yine bu sayede emekli olduktan sonra bırakıp geçinmek için el emeği ürünleri sattığını söyleyen Emine Özel, işini sevdiğini ama zor olduğunu söyledi. Özel, “Biz bu işe başlayalı 25 sene oldu. 15 sene pazarcılık yaptım. Daha sonra emekli olunca pazarlığı bıraktım. Ben buraya sepetim ve poşetimin içindeki örgüleri alıp, burada satıyorum. Üç beş kuruş için uğraşıyorum. Allah ne verdiyse geçinmek için çalışmak zorundayız. Burada sattığım ürünler hepsi el emeği göz nurudur. Böyle güzel ürünleri almak isteyenler gelip burada alır. Tabi zor olmayan bir iş yok. Çalışırsan her şey kolay olur. Çalışma gayretiyle her şey olur. Kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapıyorum. Herkes çalışması gerekiyor. Bunları yapan kadınlar var. Bu elimdeki patiği ören kadın 80 yaşında bulunuyor. Buradaki birçok ürün o kadının el emeğidir. Çalışan para kazanır. İhtiyacını görüp, kimseye muhtaç olmaz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'un rakibi Bursaspor
YEREL HABERLER Denizlispor'un rakibi Bursaspor
Merhum Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı anıldı
YEREL HABERLER Merhum Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı anıldı
Soğuk algınlığında bronşit ve zatürre riskine dikkat
YEREL HABERLER Soğuk algınlığında bronşit ve zatürre riskine dikkat
Denizli’de bulunan Bursaspor taraftarları takımını karşıladı Bursaspor maçtan 2 gün önce Denizli’ye geldi
YEREL HABERLER Denizli’de bulunan Bursaspor taraftarları takımını ...
Denizli'ye engelsiz spor ve yaşam merkezi geliyor Başkan Zolan’dan Dünya Engelliler Günü'ne özel müjde
YEREL HABERLER Denizli'ye engelsiz spor ve yaşam merkezi ...
CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında iddianame ...
Denizli Müftülüğü ‘Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER Denizli Müftülüğü ‘Dünya Engelliler Günü’nde ...
Sağ elinin ardından bu kez sol eliyle dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sağ elinin ardından bu kez sol eliyle dünya şampiyonu ...
Denizli OSB PAÜ Meslek Yüksek Okulu için görüşmeler başladı
YEREL HABERLER Denizli OSB PAÜ Meslek Yüksek Okulu için görüşmeler ...
Pamukkale’de Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturuldu
YEREL HABERLER Pamukkale’de Engelliler Günü'nde farkındalık ...
Denizli için 'Sarı' uyarı Meteoroloji'den Denizli'ye önemli uyarı
YEREL HABERLER Denizli için 'Sarı' uyarı Meteoroloji'den Denizli'ye ...
Özel çocuklardan 3 Aralık’ta engelsiz etkinlikler
YEREL HABERLER Özel çocuklardan 3 Aralık’ta engelsiz etkinlikler
Halk Eğitimden engelli bireylere özel kısa film Halk Eğitim kursiyerlerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel kısa film
YEREL HABERLER Halk Eğitimden engelli bireylere özel kısa film Halk ...
Merkezefendi Belediyesi engelsiz festivali başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi engelsiz festivali başladı
Denizlispor, Bursaspor maçından mutlak galibiyet bekliyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Bursaspor maçından mutlak galibiyet ...
Denizli’de yanan ormanlık alan yeniden yeşilleniyor Çardak ilçesine 600 bin fidan toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Denizli’de yanan ormanlık alan yeniden ...
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Bursaspor maçını kazanmamız gerekiyor” “Denizlispor'un geleceği olan gençlerimizi kutluyorum”
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Bursaspor maçını ...
Kupada Galatasaray ile eşleşen Denizlispor umutlu
YEREL HABERLER Kupada Galatasaray ile eşleşen Denizlispor umutlu
DENİB Akademi’den ‘Profesyonel Hayatta Etkili İletişim ve Beden Dili’ eğitimi
YEREL HABERLER DENİB Akademi’den ‘Profesyonel Hayatta Etkili ...
Denizli tekstilinin önemli ismi vefat etti
YEREL HABERLER Denizli tekstilinin önemli ismi vefat etti
Merkezefendi potada zorunlu deplasmanda
YEREL HABERLER Merkezefendi potada zorunlu deplasmanda
Budanma mevsimi geldi, tamircilerde yoğunluk başladı Yenisini almak zorlaşınca eski motorlu testereler tamircilerinin yolunu tuttu
YEREL HABERLER Budanma mevsimi geldi, tamircilerde yoğunluk ...
Muhtar kovaladı, jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Muhtar kovaladı, jandarma yakaladı
Denizli'de jandarmadan internetteki 715 siteye erişim engeli
YEREL HABERLER Denizli'de jandarmadan internetteki 715 siteye erişim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.