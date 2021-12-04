Başkan Zolan, “Türk kadını dünya kadınlarına öncülük etmiştir"

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Türk kadını birçok ülkedeki kadınların sahip olduğu demokratik değerleri çok daha önce kazanarak, dünya kadınlarına öncülük etmiştir" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Göreve geldikleri ilk günden beri kadınlara yönelik hizmet ve projelerinin her zaman öncelik taşıdığını ifade eden Başkan Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını pek çok batı ülkesi ve dünya ülkelerinden önce vermesinin Türk milletinin kadına verdiği değeri ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Zolan, "Hayatımıza anlam katan sevginin, emeğin ve fedakarlığın simgesi Türk kadını birçok ülkedeki kadınların sahip olduğu demokratik değerleri çok daha önce kazanarak, dünya kadınlarına öncülük etmiştir. Türk kadını bugün geçmişteki kazanımları ile birlikte daha modern, güçlü, çağdaş, eğitimli, bilgili ve bilinçli bir rol içerisinde tüm meslek dallarında ve sosyal hayatımızın merkezinde yer almaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



“Yıl dönümünü tebrik ediyorum”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile beraber Denizli’de yaşayan kadınların ihtiyaçları doğrultusunda pek çok başarılı projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimden iş hayatına, spordan sanata kadınlarımız için sayısız projeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesilelerle kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünü tebrik ediyorum” dedi.

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