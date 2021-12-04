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Spor Toto 1.Ligin 15. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek olan Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren yeşil siyahlı ekipte, kart cezalısı olan Ömer Şişmanoğlu ve Muhammed Gönülaçar'ın yanı sıra sakat olan Muğdat Çelik Muhammed Eren Kıryolcu ve Veton Tusha Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

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