Genç kızın organları 2 kişiye hayat oldu

Denizli’de alkollü sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki genç kızın iki böbreği öğretmene ve sağlık teknisyenine umut olurken, kalp ve karaciğeri ise İzmir’e gönderildi.

Pamukkale ilçesinde 20 Kasım 2021 tarihinde üniversite öğrencisi olan 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, karşıdan karşıya geçtiği sırada İbrahim Şahin idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilaloğlu, 3 gün sonra doktorların bütün müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yakalana İbrahim Şahin ise tutuklandı. Beyin ölümü gerçekleşen Hatice Bilaloğlu’nun ailesi, organlarının bağışlanması için karar aldı. 18 yaşındaki genç kızın iki böbreği diyaliz tedavisi gören sınıf öğretmeni Mustafa Özgören’e ve sağlık teknisyeni Atilla Özer’e umut olurken, kalp ve karaciğeri ise İzmir’e gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.