Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Bursaspor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Bursaspor’a 31 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Bursaspor oyuncusu ceza sahası çizgisinden İsmail Yüksek’in vuruşu ile top direğe çarpması neticesinde dışarı çıktı. Sol köşeden kullanılan korner vuruşuyla birlikte meşin yuvarlığı kafa vuruşları ile auta gitti.

35. dakikada Bursaspor oyuncusu Elton Acolatse ceza sahasına yakın noktadan verdiği pasını Massimo Bruno sert vuruşu ile kalecinin kurtaramaması sonucunda meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 01

40. dakikada Denizlispor defansta savunmaya geçtiği sırada yeşilbeyazlı konuk takım oyuncusu Namık Alaskarov’un ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleyle buluştu. Denizlispor ile fark 2’ye çıktı. 02

61. dakikada atağa geçen yeşilsiyahlı takımın oyuncusu Ismail Aissati pasını verdiği oyuncu Brahım Darri ceza sahasına hızla yaklaştı ve ardından kaleciyi şaşırtan Darri sert vuruşu ile meşin yuvarlağını filelerle buluşturdu. 13



Stat: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Sezgin Çınar xx, Cem Özbay xx,

Denizlispor: Adam Stackhowıak xx, Hakan Çinemre xx, Mustafa Çeçenoğlu xx(Brahım Darri dk. 46 x), Özer Özdemir xx, Okan Derici xx (Asım Hamzaçebi dk. 58 xx), Oğuz Yılmaz xxx, Ismail Aissati xx, Gökhan Süzen xx (Emre Sağlık dk. 90+2 ?), İlhan Depe xx (Bekir Turaç Böke dk. 46 xx), Kevın Selom Mayı xx, Brıce Dja Djedje xx (Ogenyı Onazı dk.79 x)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Leo Schwechlen

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Namık Alaskarov xx (Kerem Şen dk. 88 ?), Hasan Ayaroğlu xx, Tim Matavz xx (Batuhan Kör dk. 79 x), Taha Altıkardeş xx, Mert Yılmaz xx, Nıcolas Maurıcıo Zalazar xx, Burak Altıparmak xx, Massımo Bruno xx (Crıstobal Andres Jorquera Torres dk. 88 ?), İsmail Yüksek xx (Tuğbey Akgün dk. 70 x), Elton Acolatse xx (Onur Atasayar dk. 79 x)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Vefa Temel, Furkan Emre Ünver, Kubilay Sönmez, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Brahım Darri (dk. 61) (Denizlispor), Massımo Bruno (dk. 35), Namık Alaskarov (dk. 40), Tim Matavz (dk. 59) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Abdulkadir Sünger (dk. 37) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Özer Özdemir, Hakan Çinemre, (Denizlispor), Erhan Erentürk, Elton Acolatse, İsmail Yüksek (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.