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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlili sporcular 5 kupayla döndü

İHA

Denizlili sporcular 5 kupayla döndü

Akhisar’da koşulan Turkcell Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 2. Kademe yarışmalarında Denizlili sporcular, U16 Erkeklerde şampiyon olurken, yarışmayı toplam 5 kupa ile tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Türkcell Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 2. Kademe 6. Bölge Yarışmaları 5 Aralık Pazar günü Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında yapıldı. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı yarışmalara İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Afyon, Çanakkale ve Uşak illerini temsil eden atletizm sporcuları katıldı.

5 kupayla döndüler
Denizli’yi yarışmalarda 23 kişilik sporcu kafilesi temsil etti. İyi bir performans gösteren Denizlili sporcular, U16 Erkekler kategorisinde şampiyonluk kupasının sahibi oldu. U18 ve U14 Erkeklerde ikincilik, U14 ve U16 Kızlarda ise üçüncülük ile toplam beş kupayla Denizli’ye dönen atletler, 17 Aralık’ta Bursa’da gerçekleşecek yarı finallere gitmeye hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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