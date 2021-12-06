Denizlispor ateşe düştü 



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Bursaspor'a 3-1 kaybeden Altaş Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk mağlubiyetini alırken, 14 haftada 15 puanda kalıp yine düşme hattına geriledi. Fatih Tekke rakibin etkili bir hücum oyunu gerçekleştirdiğini belirterek, "Sakatlarımız ve fiziksel olarak iyi olmayan oyuncularımız var. Buna rağmen isteğimiz iyiydi diyebilirim. Fakat oyunu daha plan ve cesur oynamak gerekiyor. En önemlisi 3-4 haftadır söylediğim gibi takım savunması hangi bölgede olursa olsun bire birler ve ikiye ikiler çok daha iyi oynanmalı. Bunun içinde çok ciddi fiziksel gücünüz olması lazım" dedi.

Başkan Mehmet Uz da maç sonu büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Bursaspor karşılaşmasında beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını anlatan Mehmet Uz, "Teknik ve taktik anlamda yapılan yanlışlar veya eksikliklerle ilgili değerlendirmeyi teknik heyetimiz ve futbolcularımız yapacaktır. Yine mağlubiyetin sebepleri teknik heyetimiz tarafından masaya yatırılacak ve gerekli önlemler ne ise alınacaktır. Bu konuda teknik heyetimizin üzerine düşeni yapacağını biliyoruz. Biz yönetim olarak başta mali konular olmak üzere üzerimize düşeni yapmak, takımımızı başarıya götürecek şartları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Daha önce de birkaç kez dile getirdiğim gibi, ne bir iki galibiyetle hedefimizi değiştirip hayal alemine dalacak ne de bir iki mağlubiyetle moralimizi bozup, çıktığımız bu yolda pes edeceğiz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2021-12-06 12:26:54



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