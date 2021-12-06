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Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı Sarıçam’dan maçın hakemlerine tepki “Çok kötü maç yönettiler” Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”

İHA

Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı Sarıçam’dan maçın hakemlerine tepki “Çok kötü maç yönettiler” Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”

TFF U19 1. Lig Grubu 7’nci haftasında kendi sahasında Bursaspor ile karşılaşan Altaş Denizlispor rakibine 10 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam ise Bursaspor oynan maçı değerlendirdi.
TFF U19 1. Lig Grubu 7’nci haftasında Bursaspor ile Altaş Denizlispor karşılaştı. 7’nci haftaya lider olarak giren genç horozlar almış oldukları 4 galibiyet iki beraberlik ve bir yenilgi sonucu almış oldukları 14 puan ile gruplarında 3’üncü sırada bulunuyor. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam takımın oyun ve performansından memnun olduğunu dile getirerek futbolcularımla gurur duyduğunu söyledi. Bursaspor maçını değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam karşılaşmaya iyi bir hazırlık sonucu çıktıklarını belirterek “Bu hafta kendi evimizde Bursaspor ile yedinci hafta müsabakasını gerçekleştirdik. Bursaspor’un bir maçı eksikti galip gelseler zaten onlar lider durumundaydı” dedi.

“Önceliğimiz oyuncu kazandırmak”
A Takımına oyucu kazandırmanın kendi işleri olduğunu belirten Memiş Sarıçam, “Şimdi burada işin aslı birincilik ikincilik ya da liderlik değil. Biz her zaman söylüyoruz ve hafta içinde de söyledik. Bizim işimiz oyuncu geliştirmek. A Takımımıza oyuncu kazandırmak. Maça Gelecek olursak çok denk bir müsabaka oldu. Burada maçı izleyen herkes büyük zevk aldı. İki tarafın bir birine dengeli olduğu bir müsabaka oldu” ifadelerini kullandı.
“Hakemler kötü maç yönetti”
Maçı yöneten hakemlerin adaletsiz olduğunu belirten Memiş Sarıçam, “Maç bitiminde soyunma odasına gittim. Bütün çocuklarıma maçta gösterdikleri performans ve mücadeleden dolayı teşekkür ettim. Maçta özellikle son on dakikada girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Gol olmadı. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Hiç problem değil. Yenile de biliriz, iyi oynarız yine yeniliriz. Bunlar problem değil. Yalnız rakibin iki kırmızı kartı var. Onların verilmemesi işin açıkçası beni derinden üzdü. Ben hakemlere çok girmek istemiyorum ama hakemler konusunda çok şaşkınım. Biz deplasmanda mı? Oynuyoruz iç sahada mı? Oynuyoruz? Anlayamıyorum. Biz hiçbir hakemin bizden olmasını istemiyoruz. Böyle bir adaletsizlik asla istemeyiz. Ancak objektif olmalarını istiyoruz. Hakem dörtlüsü bence kötüydü. Kötü performans sergiledi” diye konuştu.

“Hakemlerin biraz daha eğitimci olmaları gerektiğini düşünüyorum”
Futbolcuların kendini geliştirmesi gerektiği söyleyen Memiş Sarıçam, “İnşallah diğer takımların, diğer çocukların diğer arkadaşların canını yakmazlar. Çünkü bu çocuklar daha 1718 yaşlarında Moral ve motivasyon anlamında çocuklar olumsuz etkileniyorlar. Hakemlerin biraz daha eğitimci olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama sahaya girince hiçbir şekilde iletişime kapalılar. Sahaya girdikleri zaman ellerinde düdük olduğu zaman kendilerini içine kapatıyor bazı arkadaşlar. İnşallah o arkadaşlar da kendilerini geliştirir” diye anlattı.

“Çok iyi takımız”
Mağlubeyetin kendilerine faydası olduğuna dikkat çeken Memiş Sarıçam, “Aslında hiç değinmek istemezdim. Çok üzücü bir olay ama Ben yine söylüyorum. Çok iyi bir takımımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. Sezon sonunda inşallah neyin ne olduğu görülecek. Aslında yenilgiden ders çıkarmak gerekiyor. Mağlup olduk. Mağlubiyetin muhakkak bizlere kazandıracağı bir şeyler vardır. Bir hafta içerisinde neyi iyi yaptık neyi kötü yaptık. Bunların hepsinin muhasebesini yaparız. Çocuklarımızla beraber tekrar ayağa kalkar yolumuzda yürümeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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