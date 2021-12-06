FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1’i tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 6 şüpheliden, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve ankesör/sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.