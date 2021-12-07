Mavi kategorideki Denizli’de haftalık vaka sayısı arttı

Denizli’de haftalık 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı geçen haftaya göre yüzde 51,19 arttı.



Mavi kategoride yer alan ve yüzde 81,4’lük aşılanma en çok aşı yapılan iller arasında yer alan Denizli’de, 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 1 hafta içerisinde yüzde 51,19’luk artış gösterdi. 1319 Kasım tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 183,59 olarak gerçekleşen kentte, 2026 Kasım tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 234,70’e yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 51, artmış oldu. Aşılamada diğer iller arasında yüksek olmasına rağmen Denizli’de vaka sayısındaki artış dikkat çekti.

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