'Bilerek ciple üzerinden geçerek ölüme neden oldu'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bilerek ciple üzerinden geçerek ölüme neden oldu'

DHA

'Bilerek ciple üzerinden geçerek ölüme neden oldu'


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de evli ve 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı´yı (41) ciple ezerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sevgilisi Dilek Kuşcu (34) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kuşçu'nun yerde yatarken el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtileri gösteren Avcı'nın yerdeki pozisyonunu belirleyerek ciple üzerinden geçip, ölümüne neden olduğuna yer verildi.
Olay, 14 Ekim'de, saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüş yaparak gelen Kuşcu, kullandığı cipin ön sağ tekeriyle yerde yatan Murat Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra arka sağ tekerini de vücudunun üzerinde duracak şekilde park ederek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.66 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı.
ÜZERİNE PARK EDEREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Polisteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını iddia eden Kuşçu, Avcı'nın araçtan indiğini ve aracın altına nasıl girdiğini bilmediğini ileri sürdü. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Kuşçu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Kuşçu'nun çelişkili ifadeleri, alkol raporu, kamera görüntüleri, el koyma tutanakları, tanık beyanları, otopsi ve olay yeri inceleme raporu ile 112 hattına yapılan ihbarların değerlendirildiği iddianamede, Kuşçu'nun Murat Avcı'nın inmesini beklemeden aracı hızla hareket ettirip, yere düşmesine neden olduğu belirtildi. Ayrıca, Kuşçu'nun sokakta 'U' dönüşü yaptıktan sonra, yerde yatar vaziyette el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtisi gösteren Avcı'nın pozisyonunu belirleyerek, ilk olarak cipin sağ ön tekeriyle üzerinden geçtiği, devamında aracın sağ arka tekerini de üzerine park edip, ezerek ölümüne neden olduğuna iddianamede yer verildi. ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKATİ ÇEKTİ
İddianamede, savunmasında genel olarak alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığına vurgu yapan Dilek Kuşçu'nun çelişkili ifadelerine de dikkat çekilerek, "Kuşcu, Avcı'yı araç ile sürükleyerek düşürdükten sonra dar sokakta, kendi kullandığı SUV olarak tabir edilen araba ve başka araçlara zarar vermeden 'U' dönüşü yaparak geri gelmesinden sonraki olayı hatırlamadığını söylemektedir. Ancak kamera görüntüleri ile beyanı uyuşmayacak şekildedir. 'Murat'ın tekerin altında olduğunu araçtan indiğimde gördüm' ifadesi de 'Aracının tekerinin Murat'ın üzerinde olduğunu anlamadım' beyanı ile çelişmektedir. Ayrıca görüntülerde, Kuşcu'nun tekeri yerdeki Avcı'yı ezecek şekilde bırakmak için çok kez frene bastığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de 'olayı hatırlamıyorum" beyanına itibar edilmemektedir" denildi.
'ALKOL DÜZEYİ OLAYI HATIRLAMAYACAK KADAR YÜKSEK DEĞİL'
İddianamede, Kuşcu'nun olay gecesi saat 04.26'da yapılan alkol ölçümünde 2.46 promil alkollü olduğu, Avcı'nın ölüm olayının ise saat 03.26'da gerçekleştiği belirtildi. Bilimsel çalışmalarda alkole toleransın kişiden kişiye değişebileceği, pek çok nedene bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalma hızının değişebileceği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın araştırmalarında adli vakalarda kan alkol düzeyinin bir saatte 0.15 promil azaldığının kabul edildiği de vurgulandı. Çelişkili ifadeler ve olay sırasında araç sürme becerisi dikkate alındığında, olayda söz konusu alkol miktarının yaşanan olayların hatırlanmasını engelleyecek şekilde yüksek miktar içermediği kanaatine varıldığı ifade edildi. Ayrıca Kuşcu'nun Avcı'yı ezdikten sonra cipten inip tekerin altından çekerek çıkarmaya çalıştığı, çıkaramayınca araçta oturup beklediği ve sokaktan geçen kişiyi görünce araçtan indiği belirtildi. Kuşcu'nun ceset başında 4 dakika bekledikten sonra polisin geldiği de ifade edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-12-07 11:41:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mavi kategorideki Denizli’de haftalık vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Mavi kategorideki Denizli’de haftalık vaka sayısı ...
Çaldılar, sattılar, kaçamadılar Çaldıkları malzemeleri satan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Çaldılar, sattılar, kaçamadılar Çaldıkları ...
4 boynuzlu 'Mana' görenleri şaşırtıyor Denizli’de 4 boynuzlu koyun görenlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER 4 boynuzlu 'Mana' görenleri şaşırtıyor Denizli’de 4 ...
Ayda 210 ton tıbbi atığı evsel atığa dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ayda 210 ton tıbbi atığı evsel atığa dönüştürüyor
Başkan Güngör, “Kılıçdaroğlu kendine yakışanı yaptı”
YEREL HABERLER Başkan Güngör, “Kılıçdaroğlu kendine yakışanı yaptı”
Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı
Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı
FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasında 6 şüpheliden 1’i tutuklandı
Denizli’de asayiş olaylarında 95 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de asayiş olaylarında 95 şüpheli tutuklandı
Denizli’de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri arttı
YEREL HABERLER Denizli’de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri ...
Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar
Denizli'de 1 haftada 117 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 117 trafik kazası meydana geldi
Tefecilerin üzerinden 5 mağdur adına düzelenmiş 635 TL’lik senet çıktı
YEREL HABERLER Tefecilerin üzerinden 5 mağdur adına düzelenmiş 635 ...
Koronadan hayatını kaybeden eski Vekilinin oğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybeden eski Vekilinin oğlu ...
Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı Sarıçam’dan maçın hakemlerine tepki “Çok kötü maç yönettiler” Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam: “Oyuncularımla gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı Sarıçam’dan maçın ...
Pamukkale’de ilk yardım eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale’de ilk yardım eğitimleri devam ediyor
Denizlispor ateşe düştü 
YEREL HABERLER Denizlispor ateşe düştü 
Denizlili sporcular 5 kupayla döndü
YEREL HABERLER Denizlili sporcular 5 kupayla döndü
Jandarmadan özel çocuklara özel ilgi
YEREL HABERLER Jandarmadan özel çocuklara özel ilgi
"7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı Büyükşehir kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor
YEREL HABERLER "7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri ...
Denizlispor'dan TFF'ye logosuz Passolig tepkisi Başkan Uz, “Denizlispor, en kötü günlerini her zaman birlik olduğunda geride bırakmıştır”
YEREL HABERLER Denizlispor'dan TFF'ye logosuz Passolig ...
Bilek güreşi şampiyonlarına ödül Bileğine güvenen kazandı
YEREL HABERLER Bilek güreşi şampiyonlarına ödül Bileğine güvenen ...
Lise öğrencileri yemek yarışmasından ödüllerle döndü
YEREL HABERLER Lise öğrencileri yemek yarışmasından ödüllerle döndü
Din görevlileri bir araya geldi
YEREL HABERLER Din görevlileri bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.