Denizlili 2 hakeme 16. haftada önemli görevlendirmeler

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Denizli bölgesinin iki hakemi önemli maçlarda görevlendirildi.

D.G. SivassporGalatasaray maçının Ümit Öztürk yönetirken, Gaziantep FK Fenerbahçe maçının hakem yardımcılığını ise Osman Gökhan Bilir’in yapacak.

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Denizlili olan 2 hakem Osman Gökhan Bilir ve Ümit Öztürk 16. Lig’de yer alacak. 13 Aralık Pazartesi günü saat 20:30’da Gaziantep Futbol KulübüFenerbahçe Osman Gökhan Bilir maçını yönetecek. Yapılacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Mustafa Emre Eyisoy ve Denizli bölgesinden Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker oldu. 13 Aralık Pazartesi 18:00’de oynanacak olan Demir Grup SivassporGalatasaray maçını ise Osman Gökhan Bilir yöneteceği duyuruldu. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu oldu. Maç 13 Aralık Pazartesi 18:00’de oynanacak.

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