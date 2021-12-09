Vali Atik’in 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Atik, “İnsan hakları bilincinin tüm dünyada güvence altına alınarak geliştirilmesini amaçlamaktadır” dedi.



10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesajı yayımlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bütün insanların hak ve özgürlük açısından eşit olduğunu söyledi. Vali Atik, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanların yalnızca insan olmasından dolayı hak ve özgürlük açısından eşit olarak doğduğu ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğu anlayışına dayanır. Aynı zamanda insan hakları bilincinin tüm dünyada güvence altına alınarak geliştirilmesini amaçlamaktadır” dedi.



“İnsan olmanın verdiği mesuliyetle dünyanın bütün feryatlarını duymak sorumluluğu içerisindeyiz”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “Daima sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma kararlığı içinde olacağız. İnsan olmanın verdiği mesuliyetle dünyanın bütün feryatlarını duymak sorumluluğu içerisindeyiz. Her insanın mutlu ve huzurlu bir hayatı hak ettiği inancıyla, ötekinin acısını yüreğimizde hissedebilmeliyiz. Tüm insanlığın iş birliği içinde olduğu dünyanın her köşesinde, istisnasız bütün insanların, haklarının korunduğu ve insan olmanın onuruna yakışan bir biçimde hayat sürdüğü, haklarımızı eşit ve adaletli bir biçimde kullanabildiğimiz bir dünya umuduyla, "Yaratılmışların en şereflisi, kainatın hülasası" olan tüm insanların, Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzurlu bir gelecek diliyorum” dedi.

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