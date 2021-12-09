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Tartıştığı dünürünü tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

DHA

Tartıştığı dünürünü tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı


Etem SUZEK/BEKİLLİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, 6 ay önce kızını kaçırıp evlenen damadının babasına ait iş yerine oğlu ve kardeşiyle gelen Abdülbari Koran, çıkan tartışma sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Silahlı kavgada Koran'ın kardeşi ve oğlu da yaralandı. Olay anı ve polis ekibinin silahlı kişiye havaya ateş ederek müdahale etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Bekilli Sanayi Sitesindeki Gürcan İ.'ye ait oto lastik tamirhanesinde yaşandı. İddiaya göre, Gürcan İ.'nin oğlu Can İ., 1 yıl önce Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma Koran'ı ailesinin izni olmadan kaçırdı. Fatma Koran ile Can İ., 2 ay önce evlendi. Bu evliliğe razı olmayan Koran ailesi ile Gürcan İ. arasında tartışmalar yaşandı. Abdülbari Koran, oğlu Murat Koran, kardeşi Ferman Koran ve bir akrabası ile birlikte konuşmak için Karahallı ilçesinden Denizli'nin Bekilli ilçesi Sanayi Sitesindeki dünürü Gürcan İ.'nin iş yerine geldi. Abdulbari Koran'ın damadı Can İ.'ye tokat atması nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Gürcan İ., oğlunun darbedilmesine sinirlenerek yanında taşıdığı tabancasıyla rast gele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Abdulbari Koran, Murat Koran ve Ferman Koran'a isabet etti. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekibi, silah sesleri üzerine iş yerine gelerek havaya ateş edip, olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Abdulbari Koran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Koran ve Ferman Koran'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.
Polis, Gürcan İ. ile oğlu Can İ.'yi ve hayatını kaybeden Koran'ın akrabasını gözaltına aldı, olay yerinde incelemede bulundu. Hayatını kaybeden Koran'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
OLAY ANI VE SONRASI KAMERADA
Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Abdulbari Koran ile yanındakilerin iş yerine gelmesi, vurulan bir kişinin yere düşmesi, polisin havaya ateş ederek müdahale etme anları yer aldı. Görüntülerde ayrıca; Abdulbari Koran ile yanındakilerin iş yerine girmesinin ardından damadı Can İ.'nin motosikletle gelmesi, bir süre sonra ise bacağından vurulan Ferman Koran'ın dışarıya çıkıp kendini yere bırakması ve ardından olaya polis ekiplerinin müdahale edip, şüphelileri gözaltına alması da yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Etem SUZEK
2021-12-09 21:11:04

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