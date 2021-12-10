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Denizlispor'da Onazi gitti

DHA

Denizlispor'da Onazi gitti


DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile yollar resmen ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, prdofesyonel oyuncumuz Ogenyi Onazi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Profesyonel futbol şubesi ve teknik ekibimiz yaptığı değerlendirme sonucunda Onazi ile yolları ayırma kararı vermiştir. Oyuncu kulübümüzden alacaklı olduğu tüm alacaklarını silmiş ve karşılıklı fesih evrakını imzalayarak serbest kalmıştır. Onazi'ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Denizlispor'da 2019-2020'un ikinci yarısında da forma giyen Nijerlayı futbolcu, bu sezon başında yeniden Ege ekibiyle sözleşme imzaladı. Denizlispor'la 11 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha 408 dakika sahada kaldı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-12-10 10:51:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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