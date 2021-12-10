Liseli öğrencilerinden termal bebek bezi

Denizli'de Aydem Fen Lisesi öğrencileri, okul laboratuvarında geliştirdikleri Termal Bebek Bezi projelerine Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldı.



Aydem Fen Lisesi öğrencileri, termal bebek bezi patenti aldı. Okulun Kimya Öğretmeni Hüseyin Poslu ile 8 öğrenci 2020 yılında geliştirdikleri Termal Bebek Bezi projeleriyle Patentle Türkiye Yarışmasına başvurma hakkı kazandılar. Türk Patent ve Marka Kurumu yarışmaya katılmaya hak kazan projelere aynı zamanda patent vererek destek oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Aydem Fen Lisesini ziyaret ederek patent alma başarısı gösteren öğretmen ve öğrencilerini ödüllendirdi. Müdür Ekici, “İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gösterdiği çabalar sayesinde Aydem Fen Lisesi; akademik, sosyal, kültürel ve sportif olmak üzere her alanda kendini ispatlamayı başarmış ilimizin başarısında çok ciddi katkıları olan bir okulumuz. Okulların, içerisinde yalnızca ders işlenip sınavlar yapılan, sınırları dört duvarla çizilebilecek öğretim ortamları olmadığını ısrarla belirtiyoruz. Aksine okullar; öğrencilerin hayata hazırlandığı, yaşamsal pratiklerini kazandıkları, sosyal faaliyetten akademik çalışmalara, kültürel mirastan bilimsel kazanımlara kadar birçok alanda söz sahibi olabilecekleri ortamları hazırlayan eğitim yuvalarıdır” dedi.



“Bebeğin idrarı istenilen sıcaklık aralığında tutulmaktadır”

Öğrencilerilerin yapmış oldukları çalışma ile günlük hayatta bebeklerin yaşadığı bir problemi çözmeyi amaçladığını belirten Müdür Ekici “Bebekler altını ıslattıktan sonra bebek bezindeki idrar nedeniyle üşümekte ve gaz sancıları çekmektedir. Kış aylarında veya hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde bu olumsuz durum daha da ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Okulumuzun buluşunda kullandığı kimyasal madde hem bu sorunun çözümünde rol almakta hem de bebek bezinde mikroorganizma oluşumunun engellenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bebek için gerekli olan hijyene katkı sunmaktadır. Böylece bebeğin idrarı istenilen sıcaklık aralığında tutulmaktadır. Bebeklerin yaş, kilo gibi özellikleriyle bağlantılı olarak yapacakları günlük idrar miktarlarının yaklaşık olarak hesaplanmasıyla, bebek bezinde kullanılması gereken kimyasal madde kütlesi de belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

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