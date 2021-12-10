Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Meteorolojiden Denizli ve çevre illere kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bugünden itibaren Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar illerinde hafta sonuna kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin (BTUM) değerlendirmesine göre, 3 ilde bugünden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden fırtına (5060 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli olarak kuvvetli fırtına(7080 kilometre/saat), yer yer tam fırtınanın (90100 Km/saat) şeklinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Fırtınanın, 10 Aralık Cuma sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.