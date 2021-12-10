Minik öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi

Yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli olması amacıyla Merkezefendi Belediyesi öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi veriyor.



Merkezefendi Belediyesi, yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla okullarda düzenlediği ve pandemi nedeniyle ara verilen eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde, minik öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenerek kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına katkı sağlanıyor. Eğitim çalışmaları kapsamında minik öğrencilere geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konu görsel materyallerle destekli olarak anlatılıyor. Eğitim sezonu boyunca devam edecek bilinçlendirme çalışmaları ile ilçe sınırlarındaki tüm anaokullarına ulaşılması hedefleniyor.



“Verdiğimiz eğitimler ile çocuklarımız hem çevre bilinci kazanıyor hem de keyifli vakit geçirmiş oluyorlar”

Çalışmaların devam ettiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak çevre temizliği, çevre bilinci ve halk sağlığı konularına büyük önem veriyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Merkezefendi için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. ‘Temiz çevre, temiz gelecek’ anlayışı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaları amacıyla anaokullarımızda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce eğitimler veriyoruz. Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmektir. Çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmanın temel yolu, doğayı korumaktan ve çevreye duyarlılık kazandırmaktan geçer. Verdiğimiz eğitimler ile çocuklarımız hem çevre bilinci kazanıyor hem de keyifli vakit geçirmiş oluyorlar” diye konuştu.

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