Oğlu için dünürü ve onun kardeşini öldüren baba tutuklandı

Denizli’de oğluna tokat attığı gerekçesiyle dünürünü ve onun kardeşini öldüren baba ile oğlu, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Oğlu için elini kana bulayan baba, tutuklanıp cezaevine gönderildi.



Uşak’ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli’nin Bekilli ilçesinde yaşayan Can İ. ile evlendi. Çiçeği burnunda çift arasında kısa sürede tartışmalar yaşanmaya başladı. Tartışmalar sırasında eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak’ta yaşayan ailesini arayarak yaşananları aktardı. Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdulbari Koran, kardeşi Ferman Koran ile oğlu Murat Koran’ı yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi’nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ.'nin iş yerine geldi. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdulbari Koran, çıkan tartışmada damadına tokat attı. Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., “Sen benim oğluma nasıl vurursun” diyerek yanındaki silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdulbari Koran, Ferman Koran ve Murat Koran’a isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdulbari Koran tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ferman Koran ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat Koran ise ambulansla Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve kan kaybeden Ferman Koran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Abdulbari Koran ve hastanede hayatını kaybeden Ferman Koran’ın ölümüne neden olan dünürleri Gürcan İ. ve oğlu Can İ.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Alınan ifadelerinin ardından baba ve oğlu ekiplerce geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. “Kasten adam öldürme” suçundan hakim karşısına çıkartılan baba Gürcan İ. tutuklanırken, oğlu ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

