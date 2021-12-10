Silah kaçakçısı çok sayıda malzemeyle yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de jandarma ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliye yaptığı operasyonda 3 tane ruhsatsız tabanca ve çok sayıda parça ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pamukkale ilçesinde 1 işyeri, 1 araç ve 2 eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli ile birlikte; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet matkap, 41 adet tabanca yedek namlusu ve 60 adet namlu açmak için kullanılan aparat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.