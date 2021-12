Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, dün, dünürler arasında çıkan silahlı kavgada, ölen Abdulbari Koran'ın ardından kardeşi Ferman Koran (29) da yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gürcan İnan (55) tutuklanırken, oğlu Can ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bekilli Sanayi Sitesi'ndeki Gürcan İnal'a ait oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gürcan İnal'ın oğlu Can, 1 yıl önce Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma Koran'ı kaçırdı. Fatma Koran ile Can, 2 ay önce evlendi. Bu evliliğe razı olmayan Koran ailesi ile Gürcan İnal arasında tartışma yaşandı. Abdülbari Koran, oğlu Murat Koran, kardeşi Ferman Koran ve bir akrabasıyla konuşmak için Karahallı ilçesinden Denizli'nin Bekilli ilçesindeki dünürü Gürcan İnal'ın oto lastik tamirhanesine geldi. Burada, Abdulbari Koran'ın damadı Can'a tokat atması nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Gürcan İnal, oğluna tokat atılmasına sinirlenip, yanında taşıdığı tabancayla peş peşe birkaç el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Abdulbari Koran, Murat Koran ve Ferman Koran'ın çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekibi, silah sesleri üzerine iş yerine gelerek havaya ateş edip, olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bekilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralanan Abdulbari Koran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Yaralılardan Ferman Koran da bugün hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Gürcan İnal ile oğlu Can'ı gözaltına aldı. Babaoğul, bugün polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çal Adliyesi'ne sevk edildi. Gürcan İnal, 'tasarlayarak iki kişi öldürmek ve biri kişiyi de yaralamak' suçundan tutuklanırken, oğlu Can ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Bekilli Ramazan ÇETİN

2021-12-10 20:24:54



