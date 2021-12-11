Fatih Tekke: “Kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor” Metin Diyadin: “Çok doğru ve sabırlı oynadık”

Denizlispor, Gençlerbirliği müsabakası ardından Teknik Direktörler Fatih Tekke ve Metin Diyadin açıklamalarda bulundu.



Spor Toto 1. Lig’in 16. Haftasında Denizlispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi Gençlerbirliği’nin 88. dakikada bulduğu gol ile 10 tamamlandı. Maçında arından Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Tekke, “Son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Onun ötesinde beklediğimiz hücum şanslarını çok ciddi ve basit hatalarla uygulayamadık. Denizlispor olarak kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Oyuncularımı da anlıyorum, özgüven kayıpları var” değerlendirmesinde bulundu. Oyunun ikinci oyun planının gerçekleşme nedeninin yabancı oyuncu çıkartıp yabancı oyuncu sokmak olduğuna dikkat çeken Tekke, talihsizliklerle karşılaştıklarını ifade etti.



“Çok doğru ve sabırlı oynadık”

Maçta en sevindirici tarafın altyapıdan 6 oyuncuyla kazanmak olduğunu belirten Gençlerbirliği Teknik Direktör Diyadin, “Bizim özellikle iki haftadır kazanarak oyuna gelmemiz önemliydi. Bunun dışında iki sakat ve iki cezalı oyuncunun olması dar bir kadro için maçtan önce handikap bir durum gibi görünüyordu ama takım birlikteliğimizin oluşması önemliydi. Çok doğru ve sabırlı oynadık. Beşli bir savunmaya karşı çok fazla pozisyon oluşturmak kolay değil. Bu tip maçlar 6 puanlık maçlar. Artık önümüzdeki maça hazırlanacağız. Ligde yapabildiğimiz kadar dar kadroya ve bazı şeylere rağmen bu şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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