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Sarayköyspor 3 puan peşinde Sarayköyspor, Oğuzhanspor maçından galibiyet bekliyor

İHA

Sarayköyspor 3 puan peşinde Sarayköyspor, Oğuzhanspor maçından galibiyet bekliyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 3'üncü Grup takımlarından Sarayköyspor, 7. haftada deplasmanda karşılaşacağı rakibi olan B. B. Oğuzhanspor maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden ve grubunda 11 puan ile 3’üncü sırada bulunan Sarayköyspor‘da gözler 7’nci haftada deplasmanda oynanacak olan Bucak Belediye Oğuzhanspor maçına çevrildi. Teknik Sorumlu İbrahim Aktürk bu maçın kendileri açısından çok önemli olduğuna değinerek en iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum dedi.

“Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor”
Ligin kalan bölümündeki hedefleri için 7’nci haftada oynanacak olan Bucak Belediye Oğuzhanspor maçının önemine değinen Teknik Sorumlu İbrahim Aktürk “11 puandayız daha fazla puan da toplayabilirdik ama aldığımız puan da rahatsız edici bir durum yok. Memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Denizli içerisindeki takımlara baktığımızda hepsinin üstünde olduğumuz için mutluyuz. Şu anda yavaş yavaş devrenin sonuna geliyoruz. Son 3 maç kaldı. Bu hafta da Burdur Bucak’a gideceğiz çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ligin bitmesine daha çok maç var. Bizim zaten öncelikli hedefimiz Denizli içerisindeki takımların üstünde bitirebilmek. Sonrasında Denizli’yi il dışarısında en iyi şekilde temsil edebilmek. Önümüzdeki deplasman maçından alacağımız bir galibiyet bizim üst sıralarda ‘Var Bir Hayalimiz’ diyebilmemiz için önemli. Hedefimiz doğrultusunda yavaş yavaş ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Umduğumuzdan Daha İyi Durumdayız”
Kırmızı siyahlı takımın takım kaptanı Mehmet Emin Metinkaya’da sezon başındaki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek “Ama maçlar başladı ve umduğumuzdan daha iyi konumdayız. Takımımız gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Geçen hafta iyi bir maç oynadık ve üç puan almasını bildik. Eksiklerimiz var, bu haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz yine zorlu bir deplasmana gideceğiz ama inşallah hakkımızda hayırlısı olur üç puanı da almasını biliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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