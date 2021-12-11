Merkezefendi kritik sınavda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ilk sezonda üst üste 6 yenilgiyle düşme hattına demir atan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak. İç saha maçlarını oynadığı Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısı fırtınada hasar gördüğü için üst üste üçüncü deplasman sınavına çıkacak Merkezefendi, ligde 11 maçta 2 galibiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2021-12-11 10:26:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.