Denizlispor düşüşe geçti

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor son haftalarda yine kötü sonuçlara imza atmaya başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve başlamasıyla toparlanan ancak istikrarı çabuk kaybeden yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayıp düşme potasına geriledi. Son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Denizlispor ardından İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta evinde Bursaspor'a 3-1'lik skorla boyun eğen Ege ekibi, Gençlerbirliği maçında da puan alamadı. Kötü bir seri yakalayan Denizlispor 15 puanda kalarak taraftarını endişelendirdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2021-12-11 11:28:41



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