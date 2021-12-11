Küçük kesi ile yapılan ameliyatla aort kapağı değiştirildi

Nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvuran 30 yaşındaki hasta, göğüs kafesinde açılan küçük bir kesi ile aort kapağı değiştirilerek sağlığına kavuşturuldu.



Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan Onur Kaya (30), nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar tarafından muayene edilen Onur Kaya’nın yapılan tetkikleri sonucunda aort damarında ciddi bir daralma tespit edildi ve Kaya hastanede ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar’ın birlikte gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda Kaya’nın göğsünde açılan 78 santimetrelik küçük kesi ile aort kapağı değişimi gerçekleştirildi.



3 saat süren başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Kaya, üç gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra dördüncü gün şifa ile taburcu oldu.

Başarılı bir operasyonla 30 yaşındaki genç hastaları Kaya’yı yaşadığı sağlık sorunlarından kurtaran Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar, uyguladıkları bu özel teknik sayesinde hastanın göğüs kemiği tam kesilmediği için iyileşme ve taburcu olma süresinin çok daha kısa olduğunu belirtti.

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