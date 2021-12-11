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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

İHA

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde uzun süredir tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın yarın taburcu olacağı açıklandı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

Usta oyuncu yarın taburcu edilecek
Muğla’da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır’ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır’ın tedavisinin tamamlandığı ve yarın taburcu olacağı açıklandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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