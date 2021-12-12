Bakan Koca; “Denizli Şehir Hastanesi, genel bütçeden yapılıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli Şehir Hastanesi’nin genel bütçeden yapıldığını belirterek; “Genel bütçeden yapımı tamamlanmış ve inşaatı devam eden toplam 15 hastanemiz var” dedi.



Yapımı tamamlanmış ve inşaatı devam eden şehir hastaneleri hakkında bilgi veren Bakan Koca, “Biz sadece kamuözel iş birliğiyle hastaneler yapmadık; genel bütçeden yapımı tamamlanmış ve inşaatı devam eden toplam 15 hastanemiz var. Aydın, Denizli, Şanlıurfa şehir hastanelerimiz genel bütçeden yapılıyor. Diyarbakır, Sakarya, Antalya şehir hastanelerimiz de genel bütçeden yapılıyor. Genel bütçeden yapılan Samsun, Ordu, Trabzon şehir hastanelerinin de inşaatları genel bütçeden devam ediyor. İstanbul Sancaktepe, Mardin ve Rize şehir hastaneleri de genel bütçeden yapılacak. Esas olan sağlık hizmetinin verilmesidir. Bize emanet edilen kaynağı en doğru şekilde kullanmaktan, en kaliteli sağlık hizmetini en uygun koşullarda sunmaktan başka gayretimiz olamaz” dedi.



Denizli Şehir Hastanesi’nin yapımı için 6 Mayıs tarihinde “Denizli 1000 Yataklı Şehir Hastanesi (Devlet Hastanesi) Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenlemiş ve ihaleyi 1 milyar 189 milyon 900 bin TL bedelle özel bir inşaat ortaklığı kazanmıştı.



1000 yatak kapasitesi olacak olan Denizli Şehir Hastanesi, geniş bir yerleşkeye kurulacak. Karahasanlı Mahallesi’nde yapılan hastanenin 420 yataklı genel bölümü, 300 yataklı kadın doğum ve çocuk bölümü, 100 yataklı onkoloji bölümü, 100 yataklı kalp ve damar cerrahisi bölümü ile 80 yataklı psikiyatri bölümü olması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.