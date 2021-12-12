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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 yaşındaki Senanur’a Tekden’den başarılı kalp ameliyatı

İHA

9 yaşındaki Senanur’a Tekden’den başarılı kalp ameliyatı

Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 9 yaşındaki Senanur Gencay’In ameliyatını başarı ile gerçekleştiren Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “İman tahtası” olarak bilinen sternum kemiğini kesmeden sadece göğüs kaburgaları arasından yapılan bu tür ameliyatlar ile hastaların daha erken taburcu olabildiğini belirtti.

Denizli’de doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 9 yaşındaki Senanur Gencay Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne geldi. Burada Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilen Gencay, kısa sürede sağlığına kavuştu. 9 yaşındaki Senanur’a başarılı bir kalp operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Senanur Gencay isimli 9 yaşındaki hastamız bize başvurduğunda ailesi koştuğu zaman kalbinde ağrı olduğunu söyledi. Yaptığımız klinik muayene ve tetkiklerde doğuştan kalp içinde sağ ve sol kalp kulakçıkları arasında geniş bir deliği olduğunu saptadık. Anjio ile kapatılmaya uygun olmayan bu deliği, ameliyat ile kapatmak için planladık. Senanur’un sadece sağ meme altından yaptığımız kesi ile açık kalp ameliyatına alarak, kendi kalp zarından yaptığımız bir yama ile deliği kapattık. Sağlık durumu gayet iyi. Ameliyat sonrası sorunu olmayan hastamız 3. gününde evine taburcu edildi. “İman tahtası” olarak bilinen sternum kemiğini kesmeden sadece göğüs kaburgaları arasından yapılan bu tür ameliyatlar ile hastalar daha erken taburcu olmakta, hareket kısıtlamasına gerek kalmamakta ve sonrasında yara yerinden dolayı daha az estetik sıkıntı yaşamaktadırlar” şeklinde bilgi verdi.

“Senanur, okulda koştuğu sırada kalbinde ağrı olduğunu söyleyince hemen getirdik”
Küçük yaşta kalp ameliyatı olması gereken Senanur’un babası Necdet Gencay yaşadıklarını anlattı. Necdet Gencay, “Senanur’da ASD rahatsızlığı mevcut. Kalbinde sürekli ağrılarının olduğunu söylüyordu. Son olarak okulda koşarken çektiği ağrı sonucunda hemen doktora gittik. Farklı hastanelere gittik ama herhangi bir sonuç alamadık. En son tavsiye üzerine Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne geldik. Burada Doğumsal kalp hastalıklarına bakan bir doktor olduğu söylendi. Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’a geldik. Doktor Bey yaptığı muayene sonrasında ne olduğunu bize anlatması, kızımla konuşması bize güven verdi. Bize ameliyat sürecinden bahsetti. Açık kalp ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Biz de ameliyat için karar verdik. Gittiğimiz diğer hastanelerde bu güveni kazanamadığımız için ve doğumsal kalp cerrahı olmadığı için Tekden Hastanesi’ne gelmeye karar verdik. Allah razı olsun Mehmet Fatih hoca çok iyi bir doktor. Allah bir dert vermiş dermanını da aramak gerekir. Biz baya araştırdık. Kalbinde 2 santimetrelik bir delik varmış. Bu deliği kalp zarı ile kapattılar. Çok şükür şimdi kızım iyi. Doktor bey de ameliyatın çok iyi geçtiğini söyledi. Çocuklarında kalp hastalığı olan annebabalar bu hastalığı geciktirmeden mutlaka Tekden Hastanesi’ne gelin. Biz Tekden Hastanesi’nden de doktorumuz Mehmet Fatih Ayık’tan da çok memnunuz. Teşekkür ederiz” dedi.

“Buradaki hemşire ablalar bana çok iyi baktılar. Bana hediye alıp saçımı ördüler”
9 yaşında kalbi delik olan ve başarılı geçen ameliyatla kalbindeki deliği kapanan Senanur, “Okulda koştuğum anda nefesim kesilip kalbim acıyordu. Babam beni hastaneye götürdü. Doktor bir şeyimin olmadığını söyledi. Sonra Tekden Hastanesi’ne geldik. Doktorum kalbimdeki deliği kapattığı için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Hastaneye de çok teşekkür ederim. Buradaki hemşire ablalar da bana çok iyi baktılar. Hatta bana hediye bile aldılar ve saçımı ördüler. Şu an çok iyiyim Tekden Hastanesi’ne ve doktoruma çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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