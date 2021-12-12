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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydem, Ekonomist sektör sıralamasında 5.’ci oldu

İHA

Aydem, Ekonomist sektör sıralamasında 5.’ci oldu

Aydem Yenilenebilir Enerji, Ekonomist dergisinin "Anadolu 500’’ araştırmasında 97. sırada yer alırken, ‘Enerji’ sektörü sıralamasında ise 5. oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şirketlerin değerlendirmeye alınmadığı Ekonomist’in araştırmasında 2020 yılını kapsayan ciro, vergi öncesi kar, ihracat, öz sermaye ve karlılık oranları temel ölçüt kabul edildi. Aydem Yenilenebilir Enerji, ‘Anadolu 500’ araştırmasında 97. sırada yer aldı. Enerji sektörü sıralamasında 5. oldu. İller sıralamasında ise Denizli genelinde 7. sırada gösterildi.

Dergi araştırmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
Türkiye ekonomisi2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren Covid19 pandemisinin küresel çapta oluşturduğu krizin etkisi altına girmekten kurtulamadı. Buna karşın Anadolu 500 şirketleri, 2020 yılında hem cirolarını hem de vergi öncesi kârlarını bir önceki yıla göre artırmayı başardılar. Bu dönemde pandeminin küresel ticarette neden olduğu sıkıntılar nedeni ile ihracat yerinde sayarken, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarına karşın istihdamda az da olsa bir gerileme dikkat çekti. Anadolu 500'de yer almayı başaran şirketler de 2020 döneminde, tüm sıkıntılara rağmen cirosal bazda önemli bir büyümeye imza attılar. Anadolu 500'deki şirketlerin toplam cirosu 2019 yılında 402,8 milyar TL olmuştu. 2020 yılında ise bu rakam 485 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

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