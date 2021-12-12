Kadir İnanır, taburcu oldu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu 22 gündür tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, bugün taburcu oldu. İnanır, hastaneden ayrılırken, kendisiyle ilgilenen bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yeşilçam´ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikler sonucu İnanır'ın beyin damarında pıhtı attığı tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası İnanır, yoğun bakım servisine alındı. Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutuldu.

Sağlık durumu iyiye giden İnanır, özel odaya alındı ancak yakın takibe devam edildi. Fizyoterapi gören İnanır'a yürüme egzersizleri de yaptırıldı. İnanır, bugün saat 14.30'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kendisiyle ilgilenen doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden İnanır'ın Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evine gittiği öğrenildi. Kadir İnanır'ı sağlıklı şekilde taburcu etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise sürecin doktorları tarafından takip edileceğini söyledi.



DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-12-12 15:31:54



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