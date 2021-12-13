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Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi 17 yaşındaki yetenekli genci 4 kulüp takibe aldı Denizli'nin genç yeteneği Şeref Emre Özdemir geleceğin yıldız adayları arasına girdi

İHA

Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi 17 yaşındaki yetenekli genci 4 kulüp takibe aldı Denizli'nin genç yeteneği Şeref Emre Özdemir geleceğin yıldız adayları arasına girdi

Denizli Süper Amatör Lig'inde (SAL) mücadele eden Denizligücüspor Kulübünde forma giyen 17 yaşındaki yetenekli futbolcu Şeref Emre Özdemir ile Spor Toto Süper Lig’den 4 kulübün ilgilendiği öğrenildi.

Denizli’de yaşayan 2004 doğumlu olan yetenekli genç, sahada sergilediği performansıyla önümüzdeki yıllara damga vuracağının sinyallerini veriyor. 10 yılı aşkındır sahalarda boy gösteren Şeref Emre Özdemir, yıldız futbolcu olma yolunda ilerliyor. Denizligücüspor kulübünde forma giyen Özdemir, bugün oynan son maçta Ligin ilk devresi tamamlanmış oldu.

Takımının Ligin ilk devresinde toplam 19 gole sahip olduğu ve 11’ini ise fileye kendisi gönderen Özdemir, adeta yeteneğiyle göz kamaştırıyor. Bu sezon sahada gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şeref Emre Özdemir, genç yaşında olmasına rağmen kulüpleri peşine taktı. Yeşil sahada Denizligücüspor ile Kıralandemirspor’un karşılaştığı maçta Özdemir, 5 asist, 1 gollük performans sergiledi. Denizligücüspor’un 32 galip geldiği maçta 9 takımın içerisinde 14 puanla 4’üncü bitirdi. Özdemir ise takımındaki attığı goller ile başarıya adım adım ilerliyor.
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ve Denizligücüspor forması ile takımına getirdiği başarılar ile adından söz ettiren ve Türkiye’nin büyük takımlarının radarına giren Şeref Emre Özdemir, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gelen teklifler ve kariyer hedefi hakkında iddialı konuşan Özdemir, 2022 yılının kendisi için kariyer yılı olarak adlandırdığını ifade etti.

“Futbol işini severek yapıyorum”
Futbol hayatına 8 yaşında atıldığını belirten 17 yaşındaki Şeref Emre Özdemir, her yıldız futbolcu gibi kendisi de üst liglerde oynamak istiyor. Özdemir, “Zorlu bir maçtı olduğunu söyleyebilirim. Hava da güzeldi. Saha da iyi oynadık. Maçı taraftarımız olmamasına rağmen kazandık. Güzel bir galibiyet aldık. 1 gol 5 asist oynadığım için mutluyum. 10 senedir futbol oynuyorum. Her futbol oynayan çocuk gibi bizde iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyorum. Tabi üst ligler de oynamak istiyorum. 8 yaşından beri futbol işini severek yapıyorum” dedi.

“Birçok yerden futbol için teklif geldi”
Takım arkadaşlarının kendisi gibi gençlerden oluşmasının sahaya olumlu yansıdığını anlatan Özdemir, kendisi için birçok futbol kulüplerinden de teklif geldiğine dikkat çekti. Özdemir, “Genç bir takımız. Bunun verdiği enerji ile güzel mücadele ediyoruz. Genç takım olmamızın etkisini sahada görüyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz. Birçok yerden futbol için teklif geldi. Teklifler doğrultusunda menajerim ile değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İlerleyen günlerde önümüzde çok maç var. Bu maçlarda da birincilik elde etmeye çalışacağız. İnşallah bu sezon benim ve takımım için iyi geçecek” diye konuştu.

"2022 yılı benim için kariyer yılı olacak"
Yeni yıllın kendisi için büyük kariyer odaklı bir sene olacağını ifade eden Özdemir, ailesinin ve takım arkadaşlarının ilerlediği yolda en büyük destekçisi olduğunu belirterek; 2022 yılı benim için kariyer yılı olacak. Bu yeni yıla girerken ailem ve takım arkadaşlarım en büyük destekçim oldu. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onların da üzerimde çok emeği var. Bu yüzden hayal kırıklığına uğratmayacağım. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi takımlarda forma giyeceğim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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