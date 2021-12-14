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Denizli’de konut satışlarında veriler yükseldi Denizli’de konut satışlarında 2021 yılı Kasım ayında yüzde 80,9 arttı

İHA

Denizli’de konut satışlarında veriler yükseldi Denizli’de konut satışlarında 2021 yılı Kasım ayında yüzde 80,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’ konut satışları yüzde 80,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satışları 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,9 oranında artarak 2 bin 41 oldu. Bu satışların 592’si ilk satış, bin 449’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli Türkiye genelinde yüzde 1,1’lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 90,9 arttı
Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 90,9 oranında artış göstererek 628 oldu. 628 ipotekli satışın 192’si ilk satış, 436’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 39 bin 336 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 22 olurken bu oran Denizli için yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 76,8 arttı
Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,8 oranında artış göstererek bin 413 oldu. Bu satışların 400’ü ilk satış, bin 13’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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