Başkan Örki üniversiteli gençlere önemli tavsiyelerde bulundu Pamukkale Belediye Başkanı Örki, PAÜ’de gençlerle kariyer günlerinde buluştu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi Yeniler Topluluğunun organize ettiği Kariyer Yönetimi ve Girişimcilik Söyleşileri’nde gençlerle buluşan Başkan Örki, gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak, Pamukkale Belediyesinin gençlere yönelik projelerini anlattı.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Üniversitesi Yeniler Topluluğunun koordinatörlüğünde Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu’nda üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Yurdun yemekhanesinde gençlerle birlikte sıraya girerek akşam yemeğini gençlerle birlikte yiyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kendisinin de henüz 42 yaşında olmasına rağmen, üniversiteli gençlerle buluşmanın adeta bir gençlik aşısı gibi iyi geldiğini ifade ederek, kendisine bu etkinliğe davet eden ve dinleyemeye gelen gençlere teşekkür etti.



“İyi insan olmak çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerin sorularını yanıtlayarak, kariyer tercihlerinde hayatından örnekler verdi. “Kariyer planları çok önemli, bir kere hedefe kilitlenmek lazım” diyen Başkan Örki; “O hedef doğrultusunda eğitimimize önem vermemiz lazım. Her şeyden önemlisi iyi bir insan olmamız gerekiyor. Çevresinde güvenilir bir insan, sözüne itimat edilen, bir şeylerin emanet edilebildiği kişiler olmak lazım. Bunlar çok önemli kavramlar. Bugün burada olma sebeplerimizden bir tanesi de Cumhurbaşkanımız gibi gençlere değer veren, gençlere güvenen ve rahatlıkla onlara geleceği emanet edebilme cesaretini gösterebilmiş liderler sayesinde” dedi.



Başkanı Örki, konuşmasında Pamukkale Belediyesinin gençlere yönelik projelerinden bahsederek, İNOGAR projesini anlattı. Gençlerin hayallerindeki projelerini gerçeğe dönüştürmek adına böyle bir merkez yaptıklarını söyledi. Başkan Örki ayrıca, ilçe genelindeki öncesinde 30 civarında olan halı sahaların sayısını 2’ye katlamak adına çalışma yürüttüklerini ifade ederek, ilçede birçok halı sahanın ihalesini yaptıklarını ve çalışmaların hızla ilerlediğini kaydetti. Örki, misafirperverliklerinden dolayı PAÜ Yeniler Topluluğu’na ve programa katılan öğrencilere teşekkür etti. Program sonunda Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür plaketi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.