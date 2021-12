Okullarda mesleki eğitim çalıştayı devam ediyor

Denizli’de mesleki eğitim veren 50 meslek lisesi bünyesindeki 30 meslek alanında mesleki eğitim çalıştayı devam ediyor.



Mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm ve gelişimin Denizli’de mesleki eğitim veren okulların tüm alanlarında daha da hızlanması için mesleki eğitim veren 50 meslek lisesi bünyesindeki 30 meslek alanında; okul, üniversite ve sektör işbirliğinde mesleki eğitim çalıştayları devam ediyor. Güçlü Türkiye için ‘Sektör ve Okullarımız Mesleki Eğitim Çalıştaylarında Buluşuyor’ adı altında yapılan çalıştaylar “Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi” alanında gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Eğitim; insanın kabiliyetlerine dair durumu tespit edip onu en doğru yere yönlendirmek demektir. Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yeteneklerine uygun eğitim almaları; eğitim hayatları ve sonrası için büyük önem arz ediyor. 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerimize yönelik olarak mesleki lisesi öğretmenlerimiz alan ve dal tanıtımı yapıyorlar. Yalnızca okullarda değil öğrencilerimizin olduğu her yerde ilgili rehberlik ve tanıtım çalışmalarını sürdürmekteyiz. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sevdiği mesleği yapan bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Sevdiği işi yapan bir birey işe zorunluktan değil, mutlu olduğu için gider” dedi.



“Her geçen gün daha da güçlenen mesleki eğitimde en iyiyi hedefliyoruz”

30 alanda çalıştayın devam ettiğini belirten Müdür Ekici, “Mesleki eğitim gelişim haritası doğrultusunda; 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde 30 alanda çalıştaylarımız devam ediyor. Her çalıştayımızda akademisyenler, sektörün içerisinden profesyoneller, rehber öğretmenlerimiz ve alan şeflerimiz bizlerle beraber değerlendirmeler yapıyoruz. Her geçen gün daha da güçlenen mesleki eğitimde en iyiyi hedefliyoruz. Amacımız; saha ve sektörü bilen bir mesleki eğitim bilinci oluşturarak sektörden gelecek tüm taleplere cevap verebilecek güçlü bir yapı kurmaktır” ifadelerini kullandı.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi çalıştayında; Meslek liselerinin sektördeki işletmelerin ihtiyaçları ile eş güdümü sağlayan iş birliğinin sağlanması ve bölgesel bazda arztalep dengesine yönelik mesleki ve teknik eğitim planlanlamalarının yapılacağı belirtildi.

