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Denizli Büyükşehir, Hz. Mevlana için anma programı düzenleyecek Başkan Zolan'dan Şeb-i Arus'a tüm vatandaşlara davet

İHA

Denizli Büyükşehir, Hz. Mevlana için anma programı düzenleyecek Başkan Zolan'dan Şeb-i Arus'a tüm vatandaşlara davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana'nın Hakk’a vuslatının 748. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu program 17 Aralık Cuma günü Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 748. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın gerçekleştireceği anma programı 17 Aralık Cuma günü akşamı saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapılacak. Programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, güftesi Yunus Emre'ye ait olan ilahiler söyleyecek, ayrıca Ali Sürücüoğlu ile Ahmet Sarıkaya kasideler okuyacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu gecede pandemi kurallarının uygulanacağına dikkat çekildi.

“Şebi Arus'a tüm hemşehrilerimi davet ediyorum”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, büyük düşünür Hz. Mevlana'nın öğreti ve mesajlarıyla farklı kültür ve dinlere mensup insanların hoşgörü ve barış içinde yaşamalarına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bugünün dünyasında her zamankinden daha fazla Mevlana felsefesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak, sevgi ve hoşgörüyü temel alan evrensel mesajlarıyla gönülleri birleştiren büyük mutasavvıf Hz. Mevlana'yı gelecek nesillere anlatmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz Şebi Arus'a tüm hemşehrilerimi davet ediyor, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insana ve hayata dair eserler bırakan Hz. Mevlana'yı rahmetle anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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