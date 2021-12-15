Denizli'de gençler akademide buluşuyor Kent Konseyinden 'Denizli Gençlik Akademisi' projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve BM Türkiye Ofisi işbirliği ile düzenlenen Gençlik Akademisi Projesi başladı. Gençliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Gençlerimiz eğer kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirirlerse şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızı daha güzel bir geleceğe hazırlayabilirler" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi işbirliği ile düzenlenen Gençlik Akademisi Projesi başladı. Projenin tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, davetliler ve çok sayıda genç katıldı. Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, proje ile Denizli'de ikamet eden 1530 yaş arasındaki gençler, Gençlik Meclisi gönüllüleri ile genç mültecilerin söz konusu akademik programdan faydalanacağını söyledi.



"Gençlerimizin talepleri birinci önceliğimizdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Gençlik Meclisimizin yaptığı etkinlikleri yakından takip ediyoruz. Onların taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Gençlik demek gelecek demektir, enerji demektir, hazine demektir. Gençlerimiz eğer kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirirlerse şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızı daha güzel bir geleceğe hazırlayabilirler" dedi. Gençlerin taleplerinin birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Gençlerimizin katılımcı demokrasi bilinci ile yönetimlerde söz sahibi olmalarını istiyoruz. Gençlik Meclisimizin kuruluş amacı da budur. Bunun yanında Kadın Meclisimiz, Çocuk Meclisimiz ve Engelliler Meclisimizle şehrin tüm paydaşlarının yönetime dahil olmasını amaçlıyoruz" dedi.



"Amacımız huzurlu yaşamı sağlamak"

Dünyada arzu edilmeyen savaşların yaşandığını anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Bu savaşlar nedeniyle ülkelerini terk eden insanlar var. Biz Türkiye olarak savaş mağduru bu insanların büyük bir bölümünü ülkemizde barındırıyoruz. Bunların bir kısmı da şehrimizde. Şehrimizde yaşayan mültecilerin uyum sürecini kolaylaşabilmesi, huzur ortamının sağlanması ve gençlerle temasının güçlenmesi noktasında BM Mülteci Komisyonu’na Gençlik Meclisimiz bir proje sundu ve bu proje kabul edildi. Bu proje ile amacımız huzurlu yaşamı sağlamak ve gençlerimizin donanımını arttırmak. Bu proje ile vereceğimiz eğitimle gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu bizim asli görevimiz” dedi.

Projenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler gençlerin eğitim alacağı bölümleri inceledi.

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