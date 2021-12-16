Pamukkale TOKİ Ortaokulu’nda 4006 Bilim Fuarı açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı Sergileri kapılarını ziyaretçilere açmaya devam ediyor.





Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı Sergisi Pamukkale TOKİ Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sergi yapılan törenlerle açıldı. Bilginin ve verinin hız kesmeden kendisini güncellediği son derece hızlı bir iletişim çağında yaşadığımızı belirten Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bilim, öğretmenlerimiz eliyle, okullarımızda, öğrencilerimizle buluşuyor. Bilimin, irfanın ne demek olduğunu özümseyen, önemini ve ciddiyetini kavrayan öğrencilerimiz tüm heyecanlarıyla geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyorlar. Eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sahip oldukları kabiliyetleri ortaya çıkarmalarındaki en değerli kılavuzdurlar. Bugün bu fuarda proje ve fikirlerini sergileyen öğrencilerimiz, yarın kazandıkları başarılarla ülkemizi gururlandıracak veya belki de küresel düzeyde bu fuarları düzenleyen bireyler olacak. Fuarda sergilenen 22 projemizin hazır hale gelmesinde emeği olan danışman öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize ve katkısı bulunan tüm eğitim paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasından sonra Pamukkale TOKİ Ortaokulu 4006 Bilim fuarı açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Müdür Ekici ve beraberindekiler, okul öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri gezerek, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı.

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