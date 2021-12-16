82 çiftin yuvasını kuran Sevgi Eli, 63 çocuğa sünnetlik giydirdi Sevgi Eli genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, evlenecek çiftlere gelinlik, damatlık ve çeyiz desteği vererek mutluluklarına ortak oluyor.



Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için faaliyetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, çaresizlere umut olmaya devam ediyor. Sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerde de vatandaşların imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımının yanında evlenecek çiftlerin mutluluklarına da ortak oluyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, çiftlere gelinlik ve damatlık gibi giyim desteğinin yanında çeyiz eşyası da vererek yuvalarını kurmalarına destek oluyor. Bu yıl, evlenecek çiftlere 82 gelinlik ve damatlık desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, bunların yanında dünya evine girecek genç kızların kına gecesinde giydiği 28 bindallıyı karşıladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, erkekliğe adım atan çocukları da unutmayarak bu yıl 63 çocuğun da sünnetliklerini giydirdi.



"Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sevgi Eli'nin uzun yıllar Denizli'de ihtiyaç sahibi ile hayırseverler arasında köprü görevi yürüttüğünü anlatarak, "Sevgi Eli şehrimizdeki en büyük ve güzel iyilik hareketidir. Türkiye'de bir çok yerel yönetimin örnek aldığı Sevgi Elimiz, hayırseverlerimizin bağışlarını vatandaşımıza ulaştırarak yüzleri güldürüyor. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olan Sevgi Elimiz ile vatandaşlarımıza destek olmaya, yüreklere dokunmaya devam ediyoruz” dedi.

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