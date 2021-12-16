Erken yaşta fark edilen bu hastalığın tedavide başarı oranı yüksek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken yaşta fark edilen bu hastalığın tedavide başarı oranı yüksek

İHA

Erken yaşta fark edilen bu hastalığın tedavide başarı oranı yüksek

Özel Denizli Tekden Hastanesi Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar’ın hasta kabulüne başlamasıyla Ortopedi Kliniği’ni güçlendirdi. Op. Dr. Necip Özateş, Op. Dr. Hasan Metineren ve Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar’ın hizmet verdiği Ortopedi Merkezi’nde El miçrocerrahisinden doğumsal kalça çıkıklığına kadar birçok hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar erken yaşta fark edilirse tedavide başarı oranı artan diz kireçlenmesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yaşam kalitesine olumsuz etki eden kireçlenmenin, genç yaştaki kişilere göre ileri yaştaki kişilerde görülme ihtimali daha yüksektir. Konu ile ilgili bilgi veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi doktorlarından Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, dizdeki kıkırdağın herhangi bir sebepten dolayı harabiyetiyle oluşan diz kireçlenmesine dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde göreve başlayan Ortopedi doktoru Op. Dr. Mustafa ismet Tatar, “Diz kireçlenmesi, herhangi bir sebepten dolayı kıkırdağın harabiyetiyle meydana gelir. Diz kireçlenmesinin genetik, fiziksel aşınma, obezite gibi belli sebepleri vardır. Genetik değimiz, ailede kıkırdak yapısının zayıf olması, romatizmal hastalıklar, hareketsiz yaşam tarzı ve dizin aşırı kullanımı yani çok fazla çömelmekalkma içeren işler diz kireçlenmesinin sebepleri arasındadır. Diz kireçlenmesinin belirtilerinden bahsedecek olursak, genellikle dizin arka tarafına daha fazla vuran ağrı, çömelmekalkma, merdiven çıkma gibi işlerde zorlanma olabilmektedir. Kireçlenme ilerledikçe hastaların yürümesinde bozukluklar meydana gelebilmektedir. Bunlar diz kireçlenmesinin sebepleri arasındadır” şeklinde bilgi verdi.

“Obezite hastalarında risk yüksektir”
Genç yaşta da diz kireçlenmesinin olabileceğinin bilgisini veren Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “Genç yaşta diz kireçlenmesi olur mu sorusu sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biridir. Genç yaşta diz kireçlenmesi meydana gelebilmektedir. Özellikle fazla kilosu olan obezite hastalarında diz kireçlenmesi erken yaşta başlayabilir. Genetik geçişli olabilmesi itibariyle, anne ve babada dizlerde kıkırdak zayıflığı varsa erken yaşta diz kireçlenmesi olma ihtimali yüksektir. Bu kişilerin hastalığın ilerlememesi açısından kontrollerini aksatmamasında fayda vardır” dedi.

“Kıkırdaklar tamamen çıkartıldığı için tekrar bir kireçlenme söz konusu olmaz”
“Diz kireçlenmesinde hastanın yaşına ve kireçlenmenin derecesine göre değişen tedavi modelleri uygulamaktayız” diyen Dr. Tatar, “Diz kireçlenmesi ilerleyici bir hastalıktır. Bu nedenle erken yakalanırsa ilerlemesi durdurulabilmekte, kıkırdaklar korunabilmekte ve tedavide başarıya gidilebilmektedir. Bu tedavi modellerinden bahsetmek gerekirse en basit yöntemle hastalarımıza kilo vermeyi ve egzersiz önermekteyiz. Ağrı kesici ilaçlar, jeller, dize uygulanan sıvı iğneleri, kök hücre tedavileri, diz protezi dediğimiz büyük cerrahilere kadar değişen tedavi yöntemleri mevcuttur. Son aşamaya gelmiş diz kireçlenmesinde çözüm artık cerrahi tedavidir. Cerrahi tedaviler günümüzde oldukça başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Diz kireçlenmesi ameliyatı sonrasında tekrarlama riskinden bahsedecek olursak, ameliyatta eklemden bir parça kemikle beraber kıkırdaklar tamamen çıkarılarak yerine aynı görevi görecek özel alaşımlardan oluşturulan diz protezleri konulur. Kıkırdaklar tamamen çıkartıldığı için tekrar bir kireçlenme söz konusu olmaz” şeklinde bilgi verdi.

“İlerlemiş bir diz kireçlenmesi için büyük bir ameliyat gerekebilir”
Son olarak diz kireçlenmesi olan kişilerin dikkat etmesi gerekenlere de değinen Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi doktorlarından Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “Diz kireçlenmesi olan hastaların mutlaka hekim kontrolünde olmaları gerekir. Çünkü diz kireçlenmesi erken yaşta ve erken evrede yakalandığında basit bir ilaçla, merhemle veya basit bir egzersizle tedavi edilebilmektedir. Fakat ilerlemiş bir diz kireçlenmesi için büyük bir ameliyat gerekebilir. Bu nedenle ne kadar erken yaşta ve erken evrede diz kireçlenmesi tedavisine başlanırsa tedavide o kadar başarılı olunacaktır. Diz kireçlenmesi olan genç hastalarımızın kesinlikle kilo almaması, mümkünse kilosunu azaltması ve dizini kıvırması gereken işlerden uzak durmasını tavsiye ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horozun gençleri çıkışı sürdürmek istiyor A. Denizlispor U17, Altay’ı misafir edecek
YEREL HABERLER Horozun gençleri çıkışı sürdürmek istiyor A. ...
82 çiftin yuvasını kuran Sevgi Eli, 63 çocuğa sünnetlik giydirdi Sevgi Eli genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor
YEREL HABERLER 82 çiftin yuvasını kuran Sevgi Eli, 63 çocuğa ...
Pamukkale TOKİ Ortaokulu’nda 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Pamukkale TOKİ Ortaokulu’nda 4006 Bilim Fuarı açıldı
Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı Kontrolsüz bir şekilde yola inen yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı ...
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 - Denizlispor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 0 - Denizlispor: 0
Çal’a mevsimin ilk karı düştüı
YEREL HABERLER Çal’a mevsimin ilk karı düştüı
Genç Bilaller sesleriyle mest etti ‘Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’ il finali yapıldı
YEREL HABERLER Genç Bilaller sesleriyle mest etti ‘Genç Bilaller ...
Liseli şampiyonlar, Denizli’yi grup maçlarında temsil edecek
YEREL HABERLER Liseli şampiyonlar, Denizli’yi grup maçlarında temsil ...
Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi
YEREL HABERLER Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi
Pamukkale’de statlarının zeminlerine FİFA kontrolü Başkan Örki: “İlçemizde 30 yeni halı saha yapacağız”
YEREL HABERLER Pamukkale’de statlarının zeminlerine FİFA ...
Denizli'de gençler akademide buluşuyor Kent Konseyinden 'Denizli Gençlik Akademisi' projesi
YEREL HABERLER Denizli'de gençler akademide buluşuyor Kent ...
Vicdansızlar seyyar satıcının tatlılarını çaldı Tatlıları çalınan seyyar satıcı hırsızlara seslendi; Tepsilerimi geri getirin
YEREL HABERLER Vicdansızlar seyyar satıcının tatlılarını ...
Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor Tüm zorluklara rağmen başarılı sonuçlar elde eden ampute futbol takımı ekonomik sorunlarla boğuşuyor
YEREL HABERLER Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın ...
PAÜ ve Pamukkale Teknokent yeni iş fikirlerine olanak sağlayacak projenin ortağı oldu
YEREL HABERLER PAÜ ve Pamukkale Teknokent yeni iş fikirlerine olanak ...
Jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi Öğrencilere trafik bilinci teorik ve uygulamalı olarak Jandarma tarafından veriliyor
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik ...
Denizli Büyükşehir, Hz. Mevlana için anma programı düzenleyecek Başkan Zolan'dan Şeb-i Arus'a tüm vatandaşlara davet
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir, Hz. Mevlana için anma programı ...
Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, kazan çalarken yakalandı
‘Geleneksel İnsan Haklarında Güncel Sorunlar Konferansı’ düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Geleneksel İnsan Haklarında Güncel Sorunlar ...
Nevresim takımları için renk trendi Ecocotton’un renk kombini sağlayan organik nevresimleri uyku sağlığınıza katkı yapıyor
YEREL HABERLER Nevresim takımları için renk trendi Ecocotton’un renk ...
Müebbet hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, 4 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Müebbet hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, 4 yıl ...
Okullarda mesleki eğitim çalıştayı devam ediyor
YEREL HABERLER Okullarda mesleki eğitim çalıştayı devam ediyor
Denizli’de geliştirilen ‘Ulaşım Portalı’ beğeni topladı Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen sistemden vatandaşlar övgüyle söz ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de geliştirilen ‘Ulaşım Portalı’ beğeni ...
Başkan Örki üniversiteli gençlere önemli tavsiyelerde bulundu Pamukkale Belediye Başkanı Örki, PAÜ’de gençlerle kariyer günlerinde buluştu
YEREL HABERLER Başkan Örki üniversiteli gençlere önemli tavsiyelerde ...
Son idmanını tamamlayan Denizlispor, İzmir’e gitti
YEREL HABERLER Son idmanını tamamlayan Denizlispor, İzmir’e gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.