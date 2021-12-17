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Denizli’de çiftçilere 100 ton gübre desteği Başkan Doğan: “Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanındayız” “Halk Sütü bütün çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz”

İHA

Denizli’de çiftçilere 100 ton gübre desteği Başkan Doğan: “Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanındayız” “Halk Sütü bütün çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz”

Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda çiftçilere 100 ton gübre desteği sağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanındayız” dedi.


Daha önce üreticilere fide, küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi bu kez de çiftçilere 100 ton gübre desteğinde bulundu. Merkezefendi Belediyesi’nden ilçe sınırları içerisinde arpa ve buğday üretimi yapan ‘ÇKS’ belgesine sahip çiftçilere, 60 dekara kadar her üç dekar başına bir çuval gübre desteği sağlandı. Kumkısık Mahallesi’nde gübre dağıtım programında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçiler belgeleriyle birlikte gübrelerini görevlilerden teslim aldı.

“Üreticimizin sonuna kadar yanındayız”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, insan odaklı çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Doğan, “Sizlere bir sözümüz vardı. Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nı Merkezefendi Belediyemizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte hazırlamıştık ve sizlere sunmuştuk. Etap etap, adım adım tarımsal kalkınma projemizi sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız ekonomik krizi, artan hammadde fiyatlarını, tarlada artan fiyatları, gübre ve yemdeki artışları görüyorsunuz. Bu sıkıntıyı en derin siz hissediyorsunuz. İşte bu anlamda Merkezefendi Belediyesi olarak üreticimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü üretim bizim için çok önemli. Bizler artık betona yatırım yapmayacağız. Bizim dev, ultra, mega projelerimiz yok demiştik. Biz insan odaklı, mahallenin ihtiyacına yönelik, sizin ekonominize yönelik projelerle, sosyal belediyecilik anlayışıyla sizlerin karşısında olacağız demiştik. Bugün baktığımızda bu gerçeklik biraz daha ortaya çıkıyor” dedi.

“Halk Sütü bütün çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi’de hiçbir çocuğun sütten mahrum kalmayacağını söyledi. Başkan Doğan, “Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren 2 ve 5 yaş arasında talep eden her çocuğumuza hatta aylık 8 bin çocuğumuza şu anda Halk Sütümüzü ulaştırıyoruz. Halk sütü Haykoop ile birlikte yapıyoruz. Aylık süt maliyetimiz 160 bin lira iken bugün itibariyle 300 binli rakamları gördü. Hiç problem değil. Merkezefendi’de hiçbir çocuk sütten mahrum kalmayacak. Söz veriyorum ne olursa olsun hem üreticinin yanında olacağım hem de Halk Sütü bütün çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugün dönüp baktığımızda artan maliyetler karşısında sizlerin çok zor durumda olduğunu görüyoruz. En son 200 TL olan gübre fiyatı bugün itibariyle 450 TL civarında” diye konuştu.

“Sizler üreteceksiniz ki bu ülke ayakta duracak”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Siz üreticilerimizin yanında sonuna kadar olmaya gayret göstereceğiz. Yazın da bir kuraklık yaşadık hep birlikte. Zaten çiftçi çok zor durumda. Bütün bunları gördüğümüzde endişeleniyoruz. Bir de bunun üzerine ekonomik kriz, artan hammadde fiyatları, genç işsizlik, köyden şehre bir göç ekleniyor. Peki üretmeyeceğiz de ne olacak. Bu çok sıkıntılı bir durum. Sizler üreteceksiniz ki bizler buralarda ayakta durabilelim. Sizler üreteceksiniz ki çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe umutla ve güvenle bakacak. En önemlisi de sizler üreteceksiniz ki bu ülke ayakta duracak. Ama lütfen üretmekten vazgeçmeyin. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Söz veriyorum Tarımsal Eylem Kalkınma Planımızı bu ekonomik krizde, bu desteklerimizi giderek artıracağız. Bizim sizden isteğimiz ekin, biçin. Söz veriyorum kimse almasa dahi Merkezefendi Belediyesi olarak bizler alacağız. 100 ton gübre dağıtımımız hayırlı, uğurlu, bereketli, bol kazançlar olsun” dedi.

“Belediye başkanımız her zaman üretimin yanında”
Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Merkezefendi ilçesinin büyük bir bölümü kurak tarımın yapıldığı alanlar. Sulak tarımın yapıldığı alanlar da var ama bu sene bir kez daha gördük ki kuru tarımın yapıldığı alanlarda iklim şartlarının bizi zorladığı, kayıplar yaşadığımız dönemde yine imdadımıza Merkezefendi Belediye Başkanımız yetişti. Daha önce küçükbaş hayvan desteği ve ailelere süt yardımı yapan Belediye Başkanımız her zaman üretimin yanında. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiftçilerden Başkan Doğan’a teşekkür
Çiftçi Seyit Duran, “Bu zor zamanda iyi bir destek oldu. Çiftçimize destek olduğu için Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a çok teşekkür ederiz” dedi. Üretici Hüseyin Tokmak ise, “Havalar çok kurak gidiyor. Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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