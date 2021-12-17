Dış Ticaret Bilgilendirme seminerleri online olarak gerçekleştirildi Ticaret Bakanlığı ve DENİB organizasyonuyla uzmanlar tarafından Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri yapıldı

T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonuyla 15 ile 16 Aralık 2021 tarihlerinde Denizli, Uşak, Muğla illerine yönelik internet üzerinden “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” programı gerçekleştirildi.



Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda, Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda, Buldan Ticaret Odası, Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği 15 ile 16 Aralık 2021 tarihlerinde Denizli, Uşak ve Muğla illerine yönelik olarak “Zoom Video Konferans” platformu üzerinden “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirildi. Birinci oturumu 15 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Ticaret Uzmanı Tülay Uyanık, Nachtwey İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları’ndan “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri” konusunda bilgilendirme gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Şube Müdürü V. Jülide Çermikli ise, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, ETicaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi’ni anlattıktan sonra sıradaki konuşmacı olan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Ticaret Uzmanı Ali Erdal, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi”, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Ticaret Uzmanı Onur Tekyıldız, “Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri”, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden Ticaret Uzmanı Bilal Belyurt ise “İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları Hizmet İhracatı” hakkında güncel bilgiler sunmasının ardından ilk oturum sona erdi.



Dış ticarette en güncel bilgiler uzmanlar tarafından paylaşıldı

Programın ikinci oturumu ise 16 Aralık 2021 Perşembe günü Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Ticaret Uzmanı Hatice Şafak Bozkır Aydoğmuş ile Ticaret Uzman Yardımcısı Ahmet Aktay “Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu” konusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Lufian ETicaret Müdürü M. Levent Elmas ise “ETicaret/ Eİhracat Uygulamaları” hakkında konuştu. Türk Eximbank’dan Denizli Şubesi Müdür Yardımcısı Muhammet Afşar ile Ege Bölge Sigorta Pazarlama ve Koordinasyon Müdürü Zeynep Aslıgül Nefesoğlu Kandiyeli “Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları”, Ticaret Bakanlığı Abuja Ticaret Müşaviri Erbay Onğun ise “Ülke Sunumu Nijerya (Nijerya Pazarına İhraç İmkanları)” konularında güncel bilgiler paylaştı.



Online seminerlere, Denizli, Uşak ve Muğla firmaları yoğun olarak ilgi gösterirken, konuşmacılara sorularını yöneltme fırsatı buldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.