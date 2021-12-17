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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklere özel açılan projeye ziyaret

İHA

Miniklere özel açılan projeye ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 36 yaş arası çocuklar için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde hizmete açtıkları Çocuk Oyun Grubu'nu ziyaret etti. Çocuklarla resim yapıp bir süre oynayan Başkan Zolan, miniklere masal okumayı da ihmal etmedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, “Yerinde Öğreniyoruz” projesi kapsamında miniklere yönelik çok özel bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 36 yaş arası çocukların yararlanabileceği bir “Çocuk Oyun Grubu” kuruldu. Okul öncesi öğretmenleri eşliğinde hem eğlenip hem de öğrenen minikler tesisten hafta içi her gün 09.0012.00 ve 13.0016.00 saatleri aralığında yararlanabiliyor. Talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan Çocuk Oyun Grubu ile ilgili bilgi alıp başvuru yapmak isteyenlerin Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'ne başvurabilecekleri belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan geçtiğimiz gün Sosyal Yaşam Merkezi'nde hizmete açtıkları Çocuk Oyun Grubu'nu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.
“Özel projemizle de bu güzel tesisimizi miniklerimize açtık”
Miniklerle resim yapıp oynayarak bir süre vakit geçiren Başkan Osman Zolan, çocuklara masal okumayı da ihmal etmedi. Başkan Amcalarını ilgiyle dinleyen minikler keyifli bir gün geçirdi. Başkan Zolan çocuklarla zaman geçirmekten büyük keyif aldığını belirterek, projeye emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde kültür, sanat ve sporun bir arada olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Burada verdiğimiz kültür, spor ve sanat kurslarımız vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. 36 yaş arası çocuklarımıza özel projemizle de bu güzel tesisimizi miniklerimize açtık. Burada hem eğlenip hem de öğrenecekler. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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