Festivale kadınlardan yoğun ilgi

Merkezefendi Belediyesi El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali yoğun katılım ile başladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivale kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kadınlara olan desteğimizin sonsuz. Onların her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi’de ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali açılış töreni ile başladı. Merkezefendi Belediyesi El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’nin açılış törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve eşi Betül Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Kadın Kolları Başkanı Mahinur Dingil, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, girişimci ve üreten kadınlar ile vatandaşlar katıldı.



“Kadın kooperatifini hayata geçirdik”

Kadınların her zaman desteklenmesi ve daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Uzun zamandır bu festivale hazırlanıyoruz. Bugün festivalimizin açılışını gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Katılım çok güzel, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Burada büyük bir emek var. Göreve geldiğimiz günden itibaren kadın ve çocuğu ön planda tuttuk. Kadın mutlu ise aile mutludur. O aile sağlam toplumun temelini sağlayacak nesiller yetiştirir. Mutlu, üreten, sağlam aileler ile sağlam toplumlara, refah seviyesi yüksek ülkelere ulaşabiliriz. Kadınlarımızı her alanda desteklememiz gerekiyor. Kadın daha da güçlensin istiyoruz. Gerek ekonomik anlamda gerek istihdam konusunda kadınlarımız her zaman öncelikli oldu. Bunlar yetmez. Daha fazla çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu dönemde ne yazık ki iş yerlerinden ilk kadınlar çıkarıldı. Kadın Kooperatifimizi hayata geçirdik. Burada kadınlarımız sadece üretim değil dayanışmayı ve paylaşmayı öğreniyorlar. Yakın tarihte kooperatifimizin şubelerini farklı mahallelerimizde açacağız” dedi.



“Kadınların her zaman yanında olduk”

Merkezefendi’de kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılığın olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Birçok mahallemize Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri açtık. Çocuklarımız için sağlıkta ve eğitimde eşitlik çok önemli. Eğitim alanında çocuklarımızı birçok alanda destek verdik. Kadınlarımız için talepleri doğrultusunda kurslar açtık. Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimize olan ilgiyi gördükten sonra Karahasanlı ve İlbade Mahallelerine de merkezlerimizi açacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kadınlarımıza daha çok katkıda bulunmamız gerekiyor. Burada girişimci kadınlar, proje üreten kadınlar, enerjisi çok yüksek kadınlarımız var. Bizler onlardan aldığımız büyük destekle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Festivalimizi geleneksel hale getireceğiz”

Festivale gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Burada 160 standımız bulunuyor. Kooperatiflerimizin, kuruluşlarımızın, derneklerimizin, Merkezefendi Belediyesi Kadın Kooperatifimizin, üreten kadınların standı var. Çok çeşitli olan bu stantları hep birlikte gezeceğiz. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Burada bir başlangıç yapmak istedik. Bu tarz etkinliklerimizin devamını getireceğiz. Bu festivalimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kadınlara olan desteğimizin sonsuz olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Kadınlar bizim için çok önemli, onlar bizim için baş tacı. Hep beraber onların yanında olmamız gerekiyor. Festivalimiz üç gün devam edecek. Söyleşilerimiz, konserlerimiz, atölyelerimiz ve sürprizlerimiz var. Böylesine güzel bir şöleni hep birlikte yaşayacağız. Burada güzel vakit geçirmek, ekonominize katkıda bulunmak bizleri mutlu edecek. Merkezefendi Belediyesi olarak çok güzel bir aileyiz. Kültür İşleri Müdürümüz Zeynep Elif Çeşme’nin de çok emeği var. Kadın müdürümüz olarak onun da kadınlara çok büyük desteği var. Emeği geçen, katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



160 stant açıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’ne talep yoğunluğu nedeniyle 150 olan stant sayısı 160’a çıktı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve protokol üyeleri kadın girişimcilerin ürünlerini sergilediği stantları tek tek gezerek girişimci kadınlarla fikir alışverişinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.