Denizli'de kış mevsimiyle birlikte kar yağışının ilk etkisini gösterdiği noktalardan biri olan 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü.

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, mevsimin ilk kar yağışını aldı. Hizmete açıldığı ilk günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan, yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfini doyasıya yaşamak isteyenlerin mekanı haline gelen Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, bu yıl da kış mevsimiyle birlikte kar yağışının ilk etkisini gösterdiği noktalardan biri oldu.

Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaz örtüsü ile kartpostallık görüntülere sahne oldu. Yaylaya çıkan vatandaşlar ise karla oynamanın keyfini çıkardı.

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