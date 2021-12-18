Meteorolojiden Denizli için kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteorolojiden Denizli’ye kar yağışı müjdesi geldi

Meteoroloji 5’nci Bölge Müdürlüğü Denizli için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar gününde etkili olacağı öğrenildi.



Meteoroloji, son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre yurdun büyük bir bölümü yarın yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi günü Kütahya, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli’nin 700800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Muğla’nın 900 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli 520 santim kar yağışları bekleniyor. Yağışın, Muğla ve Denizli’nin yükseklerinde Cumartesi gece saatlerinden sonra, diğer yerlerde Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatından konu hakkında yapılan açıklamada, “Cumartesi günü akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ilimizin 700800 metre üzeri rakımlı yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli 520 santim kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.

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